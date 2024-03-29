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Учительнице из Ишима, уволившейся из-за откровенных фото угрожают в городе

В Тюменской области учительницу не берут на работу и угрожают из-за откровенных фото

29 марта 2024, 10:17
Фото: из личного архива Анастасии Шумиловой

Учительнице из Ишима, уволившейся из-за откровенных фото угрожают в городе

Модель из Ишима Анастасия Шумилова, уволившаяся из школы из-за откровенных снимков, приняла участие в передаче «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым.

В ходе съемок девушка пыталась защитить право учителей на личную жизнь, но часть её выступления была вырезана из эфира. Анастасия рассказала, что на передачу ее пригласили. В родном Ишиме она стала изгоем. Учитель нигде не может найти нормальную работу.

«Местные и вовсе постоянно оскорбляют, называя меня позорищем Ишима, угрожают мне и моей семье. Нам пришлось переехать», — поведала на передаче Шумилова.
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Героиня поделилась с журналистами «Мегатюмени», что общение со звездами из передачи изменило её мнение о них, и теперь она хочет еще больше участвовать в подобных проектах.

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