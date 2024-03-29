В Тюменской области учительницу не берут на работу и угрожают из-за откровенных фото

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В ходе съемок девушка пыталась защитить право учителей на личную жизнь, но часть её выступления была вырезана из эфира. Анастасия рассказала, что на передачу ее пригласили. В родном Ишиме она стала изгоем. Учитель нигде не может найти нормальную работу.
«Местные и вовсе постоянно оскорбляют, называя меня позорищем Ишима, угрожают мне и моей семье. Нам пришлось переехать», — поведала на передаче Шумилова.
Героиня поделилась с журналистами «Мегатюмени», что общение со звездами из передачи изменило её мнение о них, и теперь она хочет еще больше участвовать в подобных проектах.