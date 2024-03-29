В Тюменской области учительницу не берут на работу и угрожают из-за откровенных фото

В ходе съемок девушка пыталась защитить право учителей на личную жизнь, но часть её выступления была вырезана из эфира. Анастасия рассказала, что на передачу ее пригласили. В родном Ишиме она стала изгоем. Учитель нигде не может найти нормальную работу.