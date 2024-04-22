Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Сам город довольно большой и при этом богатый на интересные места. Редакция «Нашего города» решила рассказать, как можно обойти самые известные места в Тюмени из конца в конец, потратив при этом не деньги, а количество собственных шагов.
Правила следующие: задача изучить как можно больше интересных мест города за 10 тыс шагов — норму для любого человека. Несмотря на то, что город богат на достопримечательности, чтобы уложиться — маршрут выбирать придется с умом.
Начнем с одного из самых известных мест в городе — Моста Влюбленных. Своего рода Тюменские «Золотые ворота» или скорее — «Русский мост», как во Владивостоке. На деле, скорее небольшой переезд, но вот значение для города имеет огромное. Можно сказать, то место, где тюменцы духовно заключают браки друг с другом или признаются в любви, оттого и название. А вот гулять же предпочитают по набережной у моста, там для влюбленных имеется парковая зона.
Итого: Мост Влюбленных — Набережная. Расстояние 700 м. Шагов -1200.
Еще одно место, до которого можно спокойно дойти пешком. Купец и владелец салотопенного завода Иван Иконников построил этот дом в начале 19 века. Потом его купили Колокольниковы, они тоже были купцами: торговали чаем и сахаром.
Само здание выглядит довольно обычно: таких исторических домов очень много по городам Сибири, интереснее — история внутри него. Внутри здания есть музей с двумя постоянными экспозициями. Одна рассказывает историю Иконниковых и Колокольниковых, во второй воссозданы образы крупных магазинов и лавок Тюмени рубежа 19—20 веков. Хотя, если заходить не хочется, можно пойти дальше — прямо вверх по улице.
Итого: Набережная — Усадьба. 2 км. Шагов — 4 тыс.
Одно из знаковых мест уже можно было посетить, добираясь до Усадьбы. Улица Республики, раньше называвшуюся Царской. Она буквально впитала в себя дух старой, еще царской Тюмени, ведь домов купцов по городу много, но большинство сосредоточены именно здесь. И что немаловажно, эта улица — самый центр города, отсюда можно строить уже практически любой интересный для себя маршрут.
Для этого нужно повернуть от дома 19 на улицу Семакова, тогда то и будет виден Знаменский кафедральный собор. Стройка и реконструкции длились на протяжении полутора веков — один из старейших храмов Сибири, при это выделяющийся голубыми орнаментами.
Итого — Улица Республики — Знаменский собор — меньше 1 км. Шаги — 765.
Главные пешеходные зоны города: один назван в честь кошек, которые в годы войны защищали блокадный Ленинград от крыс. Говорят, на борьбу с крысами из Сибири, в том числе из Тюмени, отправили 5000 кошек, хотя информация это неподтвержденная.
Дальше по улице — Цветной бульвар. Здесь можно посмотреть на фонтан «Времена года» расположен он в самом центре. Скульптуры четырех древнегреческих богинь символизируют смену сезонов.
Итого: Собор — Сквер — Цветной бульвар. Расстояние — около 3 км. Шаги — 4 тыс.
Можно сказать, замыкающие точки в маршруте. При этом одно связано с другим. Чтобы добраться до второго, придется нарушить установленный норматив в 10 тыс шагов. Итак, Тюменский драматический театр основан в 1858 году. Это самое большое здание среди всех драмтеатров России. В нем два зала — большой и малый. На представление попадать необязательно, достаточно просто полюбоваться зданием, выполненное в, что называется, «Царском» стиле.
Расположено здание на площади 400-летия Тюмени, которая названа в честь юбилея города. Здесь расположен еще один арт-объект — большая надпись «Счастье» — ее поставили после юбилея города, отмечавшегося в 2020 году.
Гилевская роща — это можно сказать, островок экологии в большом городе. Сделанный для пробежек и велопрогулок парк, в котором нет ничего, кроме того, чего ждешь от зеленой зоны. Пешком до него не дойти — только доехать, все-таки, наматывать лишние километры от театра вряд ли кто-то захочет.
Итого: Бульвар — Театр Драмы. Расстояние — 2,8 км. Шагов — 3200.
Разумеется, это только малая часть всей Тюмени, но при ограниченном времени и количестве шагов — познакомиться с городом вполне реально. А возможно даже и влюбиться.
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