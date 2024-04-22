Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком

Начнем с одного из самых известных мест в городе — Моста Влюбленных. Своего рода Тюменские «Золотые ворота» или скорее — «Русский мост», как во Владивостоке. На деле, скорее небольшой переезд, но вот значение для города имеет огромное. Можно сказать, то место, где тюменцы духовно заключают браки друг с другом или признаются в любви, оттого и название. А вот гулять же предпочитают по набережной у моста, там для влюбленных имеется парковая зона.