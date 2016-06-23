Тюмень через Prisma: модные псевдокартины

Уже несколько дней Тюмень лихорадит, и в этом она не отстает от остального мира: на страницах в соцсетях люди публикуют не просто фотографии, а будто бы настоящие картины. Создавать из фотографий произведения искусства позволяет приложение Prisma для iPhone.

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