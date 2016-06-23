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Тюмень через Prisma: модные псевдокартины

23 июня 2016, 11:37
Уже несколько дней Тюмень лихорадит, и в этом она не отстает от остального мира: на страницах в соцсетях люди публикуют не просто фотографии, а будто бы настоящие картины. Создавать из фотографий произведения искусства позволяет приложение Prisma для iPhone.

Программу можно скачать бесплатно. Доступны не только имитации стиля знаменитых художников (Мунк, Натали Ратковски, Жиля Вранкса, Василия Кандинскогоно), но стилистика мультфильмов, графитти, иллюстраций, японской гравюры, карандашных рисунков, комиксов, мозаики. «Играть» в художника очень увлекательно.

Видимо, поэтому приложение стало необычайно популярным за считанные дни. Здесь сыграло роль и вирусное распространение: люди видят в Инстаграм необычные картинки и интересуются, как они были сделаны.

Приложение создал сотрудник компании Mail.ru Group Алексей Моисеенков, однако до недавнего времени к крупной компании Prisma отношения не имела. Приложение уникально внедрением сложной математической модели, которая использует алгоритмы нейронных сетей для превращения обычных фотографий в художественные произведения.

Mail.ru Group стала владельцем четверти Prisma 21 июня. По разным оценкам она инвестировала от 1 до 2 млн долларов, сообщают «Ведомости».

Приложение Prisma было размещено в AppStore 11 июня, за полторы недели оно стало лидером по количеству скачиваний в 10 странах — России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Латвии, Армении и на Украине, следует из данных системы аналитики приложений AppAnnie. К 1 июля обещают выпустить «Призму» для Android.

В сети уже стали появляться советы по использованию приложения так, чтобы это не раздражало подписчиков: не обрабатывать изначально плохие фотографии, не постить по 10 «призмафото» в день, не выкладывать коллаж из одной фотографии, обработанной в разных стилях и так далее.

#Новости#IPhone#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
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