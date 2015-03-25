Продавал iPhone — отправил кнопочный Samsung

Как установлено расследованием, 1 марта 2014 года несовершеннолетний на одном из сайтов разместил информацию о продаже Apple iPhone 5 s gold 64gb по заниженной цене — 16 тыс. рублей, не имея его в наличии.
Этим объявлением заинтересовался 17-летний житель Самарской области. Аферист по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 5 апреля несовершеннолетний на почте перевел продавцу 16 тыс. рублей, после чего ему выдали посылку. При вскрытии обнаружилось, что в ней находился старый кнопочный телефон Sаmsung, который мошенник купил в комиссионном магазине за 900 рублей. Потерпевший отправил обратно такой телефон и написал письмо продавцу, чтобы прояснить ситуацию, но ответа не последовало.
Мать подростка обратилась в полицию. Мошенник был установлен. Он отправлял посылку от своего имени, сам же получал на почте денежный перевод за телефон. Аферист вернул потерпевшему похищенные деньги.
Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, и назначил ему 80 часов бесплатных общественно полезных работ, сообщает Тюменская облпрокуратура.