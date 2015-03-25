nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Продавал iPhone — отправил кнопочный Samsung

25 марта 2015, 17:52
Юный тюменец попался на мошенничестве: продал через объявление в интернете Apple iPhone 5s gold за 16 тысяч, а вместо этого отправил в Саратовскую область кнопочный Samsung за 900 рублей.
Сюжет
Тюмень

Как установлено расследованием, 1 марта 2014 года несовершеннолетний на одном из сайтов разместил информацию о продаже Apple iPhone 5 s gold 64gb по заниженной цене — 16 тыс. рублей, не имея его в наличии.

Этим объявлением заинтересовался 17-летний житель Самарской области. Аферист по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 5 апреля несовершеннолетний на почте перевел продавцу 16 тыс. рублей, после чего ему выдали посылку. При вскрытии обнаружилось, что в ней находился старый кнопочный телефон Sаmsung, который мошенник купил в комиссионном магазине за 900 рублей. Потерпевший отправил обратно такой телефон и написал письмо продавцу, чтобы прояснить ситуацию, но ответа не последовало.

Мать подростка обратилась в полицию. Мошенник был установлен. Он отправлял посылку от своего имени, сам же получал на почте денежный перевод за телефон. Аферист вернул потерпевшему похищенные деньги.

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, и назначил ему 80 часов бесплатных общественно полезных работ, сообщает Тюменская облпрокуратура.

#Новости#Прокуратура#IPhone#Мошенничество#Тюмень#Ирина#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25