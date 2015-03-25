Продавал iPhone — отправил кнопочный Samsung

Этим объявлением заинтересовался 17-летний житель Самарской области. Аферист по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 5 апреля несовершеннолетний на почте перевел продавцу 16 тыс. рублей, после чего ему выдали посылку. При вскрытии обнаружилось, что в ней находился старый кнопочный телефон Sаmsung, который мошенник купил в комиссионном магазине за 900 рублей. Потерпевший отправил обратно такой телефон и написал письмо продавцу, чтобы прояснить ситуацию, но ответа не последовало.