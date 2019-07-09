Айфон начинает копировать китайские и корейские технологии

Экономисты отмечают, что рыночная доля IPhone постепенно сокращается во всём мире. На их смены приходят китайские бренды. В июне 2019 года стало известно, что продажи американских телефонов рухнули сразу на 40% за месяц. По итогам года ожидается снижение в районе 17%. Apple не идёт на снижение цен в этой стране и рынок занимают конкуренты из Китая.