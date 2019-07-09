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Айфон начинает копировать китайские и корейские технологии

9 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Дизайнеры нового IPhone XI используют элементы и достижения китайских и корейских производителей.

По данным «Новых известий», лучшие времена Apple остались позади. В современном мире техногигант смотри в сторону китайских и корейских разработок.

После 30 лет работы из крупнейшей корпорации ушел дизайнер Джонатан Айв. Журналисты полагают, что его место займет Эванс Хэнки – эффективный менеджер без опыта работы дизайнером. Иными словам, творческая составляющая IPhone и других продуктов корпорации может отойти на второй план.

Более того, в сеть попали фото будущего телефона компании. Смартфон будет безрамочным, а также не получит фронтальной камеры. Специалисты отмечают, что подобные нововведения уже присутствуют в нескольких китайских телефонах. Новый IPhone XI будет официально представлен публике 10 сентября.

Экономисты отмечают, что рыночная доля IPhone постепенно сокращается во всём мире. На их смены приходят китайские бренды. В июне 2019 года стало известно, что продажи американских телефонов рухнули сразу на 40% за месяц. По итогам года ожидается снижение в районе 17%. Apple не идёт на снижение цен в этой стране и рынок занимают конкуренты из Китая.

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#Новости#IPhone#IT-технологии#Александр Мязин#Общество
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