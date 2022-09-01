nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени владельцам iPhone не дают скидок, осудят истязателя своей жены, 1 сентября

1 сентября 18:59
Фото: 1Mi
Сегодня в областной столице отпраздновали День знаний. «Наш город» побывал на нескольких линейках к 1 сентября и выяснил, как проходит праздник в школах.
Сюжет
Суд

Тюменец выгонял свою жену на улицу зимой

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, тюменец предстанет перед судом за истязание своей супруги. Мужчина не только избивал жену, но и выгонял ее зимой на мороз.

Однажды подобная ситуация довела до смертельного исхода. В 2020 году стример выгнал на улицу зимой свою подругу. Он занес ее домой и вызвал скорую, но врачам оставалось только констатировать смерть.

Тюменцы с iPhone не смогут пользоваться скидками в автобусах

В Тюмени владельцы iPhone не смогут ездить в автобусах со скидкой в семь рублей
Узнать подробнее

Как отмечает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, люди, которые пользуются смартфонами на IOS, не могут получить скидку на проезд. Проблема кроется в сервисе Mir Pay, который не совместим с iPhone.

Как прошло 1 сентября в Тюмени
Узнать подробнее

Что касается пользователей смартфонов с Android, то им необходимо обновить ПО до версии 7.0. Скидка не распространяется на оплату пластиковой картой, необходимо использовать именно телефон.

«Нужно загрузить карту „Мир“ в платёжные сервисы телефона на базе Android»отметила Мария Точилова на пресс-конференции 1 сентября. Стоит отметить, что в 2020 году скидку в 6 рублей можно было получить при оплате «пластиком», — отметила Мария Точилова в ходе пресс-конференции.

В Тюмени отпраздновали День знаний

Сегодня в России отмечают День знаний. В тюменских школах также проводятся торжественные линейки. В 2022 году в первый класс пошли около 25 тысяч тюменских детей. «Наш город» выяснил, как прошел праздник.

Так, школа № 30 начала линейку с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Праздник в учебном заведении посетил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, каждый год в школах региона растет число учеников.

«Таких учителей как у нас еще надо поискать. Нам дали прекрасные знания по географии, биологии, астрономии, математике и другим предметам. До сих пор ничего не забыли из школьной программы. А с педагогами до последнего времени поддерживали связь и встречались», — отметила Татьяна Комар, выпускница 1962 года.

Материалы по теме
Как прошло 1 сентября в ТюмениВ Тюмени предадут суду мужчину, издевавшегося над женойВ Тюмени владельцы iPhone не смогут ездить в автобусах со скидкой в семь рублей
#Новости#IPhone#День знаний#Итоги дня#Суд#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25