В Тюмени владельцам iPhone не дают скидок, осудят истязателя своей жены, 1 сентября

«Таких учителей как у нас еще надо поискать. Нам дали прекрасные знания по географии, биологии, астрономии, математике и другим предметам. До сих пор ничего не забыли из школьной программы. А с педагогами до последнего времени поддерживали связь и встречались», — отметила Татьяна Комар, выпускница 1962 года.