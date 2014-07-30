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Появилась самая дешевая модель iPhone 5С

30 июля 2014, 12:15
Модель iPhone 5С с 8 гигабайтами памяти доступна в российском интернет-магазине Apple. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Ленты.ру».
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Тюмень

В интернет-магазине Apple 8-гигабайтная модель стоит 22,5 тысячи рублей, а 16-гигабайтная — 25 тысяч. У ритейлеров 16-гигабайтная модель оценивается примерно так же, как 8-гигабайтная в интернет-магазине Apple, — 23 тысячи рублей. Однако сэкономить уже не удастся: на данный момент более старшая модель iPhone значится в прайс-листах как распроданная или отсутствует в ассортименте.

Младшая модификация iPhone 5С на сайтах «Связного» и «Евросети» предлагается за 20 тысяч рублей.

В сети магазинов iStore в Тюмени — официальном представителе Apple iPhone 5S в продаже отсутствует, на сайте же его цена указана доходит до 29 тысяч 990 рублей за 16 GB. iPhone 5С остался только в торговом центре «Вояж».

Компания Apple запустила продажи 8-гигабайтной модели 18 марта 2014 года в Австралии, Великобритании, Германии, Китае и Франции.

Фото: vandersluijsveer.com

#Новости#Apple#IPhone#Тюмень#Саша#Общество
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