Появилась самая дешевая модель iPhone 5С

В интернет-магазине Apple 8-гигабайтная модель стоит 22,5 тысячи рублей, а 16-гигабайтная — 25 тысяч. У ритейлеров 16-гигабайтная модель оценивается примерно так же, как 8-гигабайтная в интернет-магазине Apple, — 23 тысячи рублей. Однако сэкономить уже не удастся: на данный момент более старшая модель iPhone значится в прайс-листах как распроданная или отсутствует в ассортименте.