Apple представила два новых iPhone

Более дешевый iPhone 5С будет поставляться в корпусах пяти цветов — зеленого, желтого, синего, розового и белого, — в то время как предыдущие смартфоны Apple были только черными или белыми. Корпус аппарата изготовлен из пластика.
iPhone 5С по «начинке» соответствует вышедшему в прошлом году iPhone 5: он использует процессор Apple A6, располагает 4-дюймовым экраном и 8-мегапиксельной камерой и поддерживает сети LTE.
Более дорогой iPhone 5S изготовлен из стекла и алюминия. Он выйдет в корпусах черного, серебряного и золотого цветов.
Особенности смартфона — сканер отпечатков пальцев Touch ID (он совмещен с «домашней» кнопкой) и 64-разрядный процессор Apple A7 (с сохранением обратной совместимости). В аппарате появились функции серийной фотосъемки и записи видео в разрешении 720p со скоростью 120 кадров в секунду.
Заряда батареи iPhone 5S хватает на 10 часов разговора в сетях 3G, на 40 часов воспроизведения музыки, на 10 часов интернет-серфинга в сетях LTE или на 250 часов нахождения в режиме ожидания.
В США с операторским контрактом iPhone 5С будет стоить от 99 (за 16-гигабайтную модель) до 199 (за 32-гигабайтную модель) долларов. iPhone 5S с контрактом оценили в 199–399 долларов.
Аппараты поступят в продажу 20 сентября в девяти странах. Россия в их число не входит. В Apple отметили, что к декабрю 2013 года смартфоны можно будет купить более чем в ста странах.
Apple выпускает смартфоны iPhone с 2007 года. Представленные 10 сентября аппараты относятся к седьмому поколению устройств. Отметим, что компания впервые показала за раз больше одного iPhone.
Изображения — Apple