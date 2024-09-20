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Posted 20 сентября, 06:56

Published 20 сентября, 06:56

Modified 20 сентября, 06:58

Updated 20 сентября, 06:58

Глава «Этажей» Хусаинов советует не затягивать с ипотекой

«Приятного мало, но работать можно»: что происходит на тюменском рынке недвижимости

20 сентября 2024, 06:56
Фото: 1MI

Глава «Этажей» Хусаинов советует не затягивать с ипотекой

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Недвижимость
Ситуация на рынке недвижимости в Тюмени в сентябре начала по-тихоньку стабилизироваться. Средний размер прироста по выручке составил 11%, наблюдается рост по ипотечным консультациям на 12%. О этом сообщил глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, в целом третий квартал проходит в одном темпе. Однако по сравнению с сентябрем 2023 года отмечено снижение выручки на 26%.

«Явно оживают новостройки, +17% к августу, но динамика по вторичному жилью остается такой же, как была. Пока не ясно — в какую сторону пойдут цены по итогам сентября», — отметил Хусаинов.

И добавил, что сегодня на рынке недвижимости имеется немало проблем — это и новая система эксроу-счетов, к которой еще до сих пор не привык малый строительный сектор, а также ипотечные кредиты.

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«История с временным прекращением семейной ипотеки — это что-то невероятное. Советую, если есть возможность взять семейную ипотеку, лучше не оттягивать. Чем выше ключевая ставка, тем больше для бюджета России стоит ее субсидирование. Поэтому лимиты разлетаются, как горячие пирожки. В целом, приятного мало, но работать можно», — сообщил Ильдар Хусаинов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали отказываться от ипотечного кредитования. Сегодня все больше сделок купли-продажи ведется за счет наличных денежных средств.

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