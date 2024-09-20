«Приятного мало, но работать можно»: что происходит на тюменском рынке недвижимости

Posted 20 сентября, 06:56
Published 20 сентября, 06:56
Modified 20 сентября, 06:58
Updated 20 сентября, 06:58
По его словам, в целом третий квартал проходит в одном темпе. Однако по сравнению с сентябрем 2023 года отмечено снижение выручки на 26%.
«Явно оживают новостройки, +17% к августу, но динамика по вторичному жилью остается такой же, как была. Пока не ясно — в какую сторону пойдут цены по итогам сентября», — отметил Хусаинов.
И добавил, что сегодня на рынке недвижимости имеется немало проблем — это и новая система эксроу-счетов, к которой еще до сих пор не привык малый строительный сектор, а также ипотечные кредиты.
«История с временным прекращением семейной ипотеки — это что-то невероятное. Советую, если есть возможность взять семейную ипотеку, лучше не оттягивать. Чем выше ключевая ставка, тем больше для бюджета России стоит ее субсидирование. Поэтому лимиты разлетаются, как горячие пирожки. В целом, приятного мало, но работать можно», — сообщил Ильдар Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали отказываться от ипотечного кредитования. Сегодня все больше сделок купли-продажи ведется за счет наличных денежных средств.