Умные часы, наушники и смартфоны: что чаще всего покупали тюменцы в «День холостяка»

Интересно, что распродажу «11.11» в мире также называют «Днем холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х годов прошлого века. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным Днем шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. Сегодня этот праздник конкурирует с «Черной пятницей». Именно с нее начинается сезон рождественских распродаж.