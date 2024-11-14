Умные часы, наушники и смартфоны: что чаще всего покупали тюменцы в «День холостяка»

Posted 14 ноября, 10:01
Published 14 ноября, 10:01
Modified 14 ноября, 10:03
Updated 14 ноября, 10:03
По сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в текущем году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Кроме того, аналитики отметили, что в дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в два раза больше гаджетов по сравнению со средненедельными показателями, а их траты также показали двукратный рост.
Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno, Xiaomi и Samsung. Самыми топовыми брендами наушников оказались Realme Buds T300, умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE. Рост спроса зафиксирован также на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года, о чем этом свидетельствуют данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. В количественном выражении популярность умных часов за 9 месяцев увеличились почти на 40% год к году.
В целом же интерес покупателей к онлайн-распродаже в этом году существенно вырос. Число проданных гаджетов в интернет-магазине МегаФона оказалось выше на 53%, чем в 2023-м.
Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией — вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене, — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Интересно, что распродажу «11.11» в мире также называют «Днем холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х годов прошлого века. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным Днем шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. Сегодня этот праздник конкурирует с «Черной пятницей». Именно с нее начинается сезон рождественских распродаж.