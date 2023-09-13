Смартфон или кнопочный телефон: что выбирают тюменцы?

57% владельцев кнопочных телефонов в Тюменском регионе — мужчины. Наиболее популярными у этой категории пользователей являются аппараты Nokia, от них отказываются реже всего. Любители финского бренда активно пользуются кнопочной моделью 2019 года. Но и «легендарная» Nokia 1280, выпущенная более 10 лет назад, все еще актуальна и остается одной из самых любимых. В ТОП-5 популярных кнопкофонов кроме Nokia попали аппараты компаний Texet, Samsung, Philips и Itel.