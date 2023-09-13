Смартфон или кнопочный телефон: что выбирают тюменцы?

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
По данным оператора, за последние два года в регионе количество абонентов, перешедших на устройства с «умным» функционалом, выросло на 35%. Кнопочные телефоны теряют спрос, но в регионе у них по-прежнему остаются свои поклонники. По данным на август 2023 года в Тюменской области такие аппараты использует чуть более 10% абонентов.
57% владельцев кнопочных телефонов в Тюменском регионе — мужчины. Наиболее популярными у этой категории пользователей являются аппараты Nokia, от них отказываются реже всего. Любители финского бренда активно пользуются кнопочной моделью 2019 года. Но и «легендарная» Nokia 1280, выпущенная более 10 лет назад, все еще актуальна и остается одной из самых любимых. В ТОП-5 популярных кнопкофонов кроме Nokia попали аппараты компаний Texet, Samsung, Philips и Itel.
Аналитики МегаФона выяснили, что динамичнее всего пользователи в Тюменской области расстаются с устройствами от Samsung. За последние три года почти 30% моделей корейского бренда без поддержки функции выхода в интернет перестали активно использоваться. Однако чаще тюменцы меняют кнопкофоны на современные девайсы этого же производителя.
Samsung и Xiaomi лидируют по популярности среди смартфонов в Тюмени и области. Количество любителей китайского бренда на 5% уступает корейскому. Актуальные модели iPhone уверенно замыкают ТОП-3. Всего для звонков и выхода в интернет жители Тюменской области используют более 200 различных моделей смартфонов.
Развитие телеком-инфраструктуры и расширение покрытия 4G в регионе способствует тренду на вытеснение смартфонами кнопочных телефонов. С начала года число пользователей, которые активировали pre-5G, выросло более чем в 3,5 раза. Среднее потребление интернета у таких абонентов доходит до 40 гигабайт в месяц. Мы расширяем и адаптируем сети связи под растущие потребности тюменцев, — отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.
С начала 2023 года оператор модернизировал в регионе более 80 объектов связи, построил новые базовые станции в Тюменском районе и 5 микрорайонах областного центра. Теперь 4G стал доступен жителям 23 деревень и поселков из 10 муниципальных районов.