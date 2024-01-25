Итоги дня в Тюмени: антирекорд Туры, запретили «голых» артистов, пытки дошли до СПЧ

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В Тобольске планируется построить два новых отелях. Современные гостиницы нужны городу для привлечения туристов.
Один из отелей — на 120 номеров — будет входить в состав крупнейшего в России гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group и расположится в районе Аптекарского сада.
Вторая гостиница появится в Нижнем посаде, её возведением займётся ООО «София-Инвест» из Тюмени.
«Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. Главная его цель — создание туристической инфраструктуры», — отметил замгубернатора ТО Андрей Пантелеев.
По данным Госавтоинспекции Тюменской области чаще всего ДТП в регионе происходят из-за нарушения очередности проезда перекрестка и превышения скорости.
«В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий. Каждая пятая авария происходит из-за нарушения очередности проезда перекрестков», — сообщил глава ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
По мнению других экспертов, на аварийность также влияет качество дорог. Так, директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин уверен, что дорожное покрытие дорог в области оставляет желать лучшего, в частности, необходимо делать его более шероховатым, чтобы автомобили могли тормозить эффективнее.
Еще одной из причин частых ДТП является плохо продуманное расположение перекрестков, съездов и развязок.
«У нас очень устаревшие подходы к организации дорожного движения, к тому же аварии не расследуются должным образом, чтобы принять меры по их предотвращению. Если, например, на перекрестках вместо светофора установить кольцо, коих в Тюмени мало, то водитель в любом случае притормозит, осмотрится и будет более внимательным», — считает инженер по безопасности дорожного движения Григорий Новиков
Тюменцы, родные которых подверглись пыткам, продолжают искать правду в вышестоящих ведомствах. Недавно от них поступило обращение в Генпрокуратуру. Накануне на ситуацию обратила внимание член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
«Получила несколько обращений из Тюмени о пытках, и вот через СМИ еще. Похоже, что там все очень серьёзно. Речь идет о десятках людей, которые подвергались пыткам», — сообщила она.
Ева Меркачева заинтересовалась делом Михаила Губина, который осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками.
На 25 января 2022 года показатель уровня воды в тюменской части Туры составлял -49 сантиметров — это был рекордный показатель за всю историю наблюдений. В этом году вода в реке опустилась еще на один сантиметр.
«Безусловно на уровень воды подо льдом сказывается общее состояние, которое установилось еще перед обледенением. Ранее при среднем показателе в 80 и более сантиметров, у нас осенью было -91 сантиметр, а потому мы сейчас также продолжаем фиксировать антирекорды», — пояснил «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Эксперт предполагает, что низкий показатель водности сейчас и недостаток осадком могут привести к еще большему снижению уровня воды в реке.
Вето на выступления «оскандалившихся» звезд добились руководитель реготделения ЛДПР Владимир Сысоев и его однопартиец Иван Вершинин. Запрет для артистов будет действовать только на государственные площадки и мероприятия, подконтрольные областному депкультуры.
«Все участники данного позорного мероприятия на наш взгляд не соответствуют статусу артистов и не должны никаким образом фигурировать в официальных и государственных мероприятиях, тем более в тех, которые оплачиваются за бюджетный счет», — отметили народные избранники.
Взамен приезжих звезд политики предлагают продвигать творчество местных коллективов.