Тюменские предприниматели стали чаще жаловаться на проверки властей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на отчет омбудсмена, который он представил на комитете облдумы.
Так, по словам Меньщикова, в 2023 году ему поступило от предпринимателей 312 обращений — это на 76 меньше, чем годом ранее.
«При этом доля жалоб, связанных с использованием госимущества, в том числе земельных участков, выросла с 10 процентов (2022 г.) до 20 процентов (2023 г.). Доля жалоб на неправомерные проверки выросла с 11 процентов до 16 процентов. Кроме того, владельцы бизнеса стали чаще обращаться за помощью в получении разрешений и лицензий», — цитирует издание омбудсмена.
В то же время, тюменские предприниматели стали меньше жаловаться на применение налогового законодательства — по этим вопросам доля обращений в 2023 году составила 15 процентов (в 2022 это показатель составлял 21 процент). Также у омбудсмена стали меньше просить о помощи в защите гражданских прав.
Напомним, в прошлом году Павел Меньщиков поддержал владельцев страусиной фермы, которую Россельхознадзор хотел признать зоопарком.