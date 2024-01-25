Тюменские предприниматели стали чаще жаловаться на проверки властей

В то же время, тюменские предприниматели стали меньше жаловаться на применение налогового законодательства — по этим вопросам доля обращений в 2023 году составила 15 процентов (в 2022 это показатель составлял 21 процент). Также у омбудсмена стали меньше просить о помощи в защите гражданских прав.