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В Тюменской области стало меньше закрытых предприятий

В Тюменской области снизилась «смертность» бизнеса

22 января 2024, 08:00
Фото: Midjourney

В Тюменской области стало меньше закрытых предприятий

В 2023 году количество открытых компаний превысило количество закрытых, чего нельзя сказать про 2022 год. Данная тенденция замечена не только в Тюменской области, но и во всей стране.

По данным экспертов консалтинговой сети FinExpertiza, за 2023 год в Тюменской области открылись 2027 коммерческих организаций, закрылись — 1990. В 2022 году ситуация выглядела иначе: 1979 открывшихся компаний и 2469 закрывшихся.

В целом по России количество новых организаций увеличилось на 0,2%, а количество закрытых уменьшилось на 9,3%. Снижение смертности бизнеса эксперты связывают с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещений. В основном, это связано с ростом спроса на аренду небольших помещений.

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#Общество#Экономика#Бизнес#Тюменская область#Новости тюмени#Компании#Эксперт#Госреестр#Любовь Селезнева
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