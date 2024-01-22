В Тюменской области снизилась «смертность» бизнеса

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По данным экспертов консалтинговой сети FinExpertiza, за 2023 год в Тюменской области открылись 2027 коммерческих организаций, закрылись — 1990. В 2022 году ситуация выглядела иначе: 1979 открывшихся компаний и 2469 закрывшихся.
В целом по России количество новых организаций увеличилось на 0,2%, а количество закрытых уменьшилось на 9,3%. Снижение смертности бизнеса эксперты связывают с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещений. В основном, это связано с ростом спроса на аренду небольших помещений.