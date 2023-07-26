Тюменской страусиной ферме удалось доказать, что она не является зоопарком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Напомним, что Наталью поддерживает Павел Меньщиков, уполномоченный по защите прав тюменских бизнесменов. Об очередной победе Демченко он сообщил изданию «РБК Тюмень».
Страусиная ферма в Тюменском районе была организована в 2009 году. Её основная деятельность — разведение и продажа животных. Специалисты Россельхознадзора провели проверку фермы и сделали вывод, что у предпринимателя должна быть лицензия, поскольку наличие зоологических коллекций и проведение экскурсий накладывает на ферму статус зоопарка.
Ранее «Наш город» писал, что Наталья Демченко пыталась доказать в суде, у неё нет зоопарковых животных — только сельскохозяйственные.