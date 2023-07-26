Тюменской страусиной ферме удалось доказать, что она не является зоопарком

Страусиная ферма в Тюменском районе была организована в 2009 году. Её основная деятельность — разведение и продажа животных. Специалисты Россельхознадзора провели проверку фермы и сделали вывод, что у предпринимателя должна быть лицензия, поскольку наличие зоологических коллекций и проведение экскурсий накладывает на ферму статус зоопарка.