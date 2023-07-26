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Тюменской страусиной ферме удалось доказать, что она не является зоопарком

26 июля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Тюменская страусиная ферма в селе Чикча, владельцем которой является Наталья Демченко, выиграла очередной суд с Россельхознадзором.
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Суд

Напомним, что Наталью поддерживает Павел Меньщиков, уполномоченный по защите прав тюменских бизнесменов. Об очередной победе Демченко он сообщил изданию «РБК Тюмень».

Страусиная ферма в Тюменском районе была организована в 2009 году. Её основная деятельность — разведение и продажа животных. Специалисты Россельхознадзора провели проверку фермы и сделали вывод, что у предпринимателя должна быть лицензия, поскольку наличие зоологических коллекций и проведение экскурсий накладывает на ферму статус зоопарка.

Ранее «Наш город» писал, что Наталья Демченко пыталась доказать в суде, у неё нет зоопарковых животных — только сельскохозяйственные.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Ферма#Предприниматель#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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