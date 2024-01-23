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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Тюменские бизнесмены стали чаще брать в аренду торговые площади

Покупать нет смысла: тюменские бизнесмены стали чаще арендовать торговые площади

23 января 2024, 04:52
Фото: 1MI

Тюменские бизнесмены стали чаще брать в аренду торговые площади

Бизнесмены начали отказываться от покупки торговых площадей, отдавая предпочтение аренде. При этом, замечен рост стоимости квадратного метра в этом сегменте недвижимости.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году в Тюменской области спрос на аренду торговых площадей вырос на 12%, а предложение — на 9%. В то же время стоимость квадратного метра выросла на 16%.

Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что спрос на покупку торговых площадей упал на 8%, а предложение сократилось на 16%. Стоимость квадратного метра в свою очередь выросла на 21%.

Эксперты считают, что коммерческая недвижимость дорожает из-за роста спроса. Данная ситуация будет наблюдаться и в 2024 году.

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«В 2024 году спрос на коммерческую недвижимость вырастет на 6-7%. Основными предпосылками для этого станут стрит-ритейлы, так называемые торговые центры „на районе“, которые станут местом для досуга, работы и саморазвития. В целом спрос на данные локации может увеличиться на 10-12%», — рассказал эксперт РБК Тюмень.

В целом по России спрос на аренду торговых площадей упал на 8%, а предложение — на 10%. Подорожали же такие объекты на 8%. Покупать на коммерческую недвижимость бизнесмены стали на 5% реже, предложение уменьшилось на 9%, а цена поднялась на 12%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области закрытых предприятий стало меньше, чем открытых. В 2022 году ситуация была обратной.

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