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В 2023 году тюменцы потратили в магазинах более 500 миллиардов рублей

За 2023 год тюменцы потратили на покупки более 500 миллиардов рублей

22 января 2024, 02:53
Фото: 1MI

В 2023 году тюменцы потратили в магазинах более 500 миллиардов рублей

Тюменская область — лидер в УрФО по развитию розничной торговли. Большая часть покупок в прошлом году пришлась на непродовольственные товары.

За период с января по ноябрь 2023 года тюменцы потратили на покупки в магазинах 511.24 миллиарда рублей, пишет «Вслух.ру». Всего за год оборот розничной торговли вырос на 18,8%.

Более 268 миллиардов рублей приходятся на непродовольственные товары, 242 миллиарда тюменцы заплатили за напитки, продукты и табачные изделия. При этом, стоимость товаров и услуг в Тюменской области выросла на 1,7%.

С учетом численности населения, ежемесячно каждый житель региона тратит на покупки более 28.8 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сыр подорожал почти на 7%. Килограмм этого продукта продается за 656 рублей.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Цены#Магазины#Любовь Селезнева
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