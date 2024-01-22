За 2023 год тюменцы потратили на покупки более 500 миллиардов рублей

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За период с января по ноябрь 2023 года тюменцы потратили на покупки в магазинах 511.24 миллиарда рублей, пишет «Вслух.ру». Всего за год оборот розничной торговли вырос на 18,8%.
Более 268 миллиардов рублей приходятся на непродовольственные товары, 242 миллиарда тюменцы заплатили за напитки, продукты и табачные изделия. При этом, стоимость товаров и услуг в Тюменской области выросла на 1,7%.
С учетом численности населения, ежемесячно каждый житель региона тратит на покупки более 28.8 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сыр подорожал почти на 7%. Килограмм этого продукта продается за 656 рублей.