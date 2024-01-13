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В Тюмени за год стоимость сыра увеличилась на 6,9%

В Тюмени за год цены на сыр выросли почти на 7%

13 января 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Тюмени за год стоимость сыра увеличилась на 6,9%

В Тюмени за последний год стоимость сыра выросла на 6,9%. Килограмм этого продукта сегодня продают по цене 656 рублей. Для сравнения, годом ранее стоимость килограмма сыра составляла 623 рубля.

По мнению президента группы компаний «Кабош» Дмитрия Матвеева, на увеличение стоимости повлияли подорожания молока (рост цен на 20%), нестабильный курс валют — большую часть ингредиентов для производства приобретают за евро и доллар. Также способствовали увеличению цены на сыр подорожание электроэнергии, воды и газа, платы за обслуживание оборудования и повышение ключевой ставки ЦБ.

Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина отметила, что в числе факторов, оказавших влияние на рост стоимости сыра оказалось и увеличение спроса.

«Спрос на молочную продукцию вырос, в том числе из-за перетекания спроса из более дорогой группы (мясных продуктов) в менее дорогую группу (молочных продуктов)», — рассказала Галина Чернухина.

По данным экспертов, в среднем количество потребляемого сыра на одного россиянина выросло с 5,8 килограммов в 2022 году до 6,1 килограмма в 2023 году. По прогнозам, в 2024 года стоимость сыра продолжит увеличиваться из-за зависимости от импортного сырья. По итогам года рост может достигнуть 10%, пишет РБК Тюмень.

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