В Тюмени за год цены на сыр выросли почти на 7%

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По мнению президента группы компаний «Кабош» Дмитрия Матвеева, на увеличение стоимости повлияли подорожания молока (рост цен на 20%), нестабильный курс валют — большую часть ингредиентов для производства приобретают за евро и доллар. Также способствовали увеличению цены на сыр подорожание электроэнергии, воды и газа, платы за обслуживание оборудования и повышение ключевой ставки ЦБ.
Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина отметила, что в числе факторов, оказавших влияние на рост стоимости сыра оказалось и увеличение спроса.
«Спрос на молочную продукцию вырос, в том числе из-за перетекания спроса из более дорогой группы (мясных продуктов) в менее дорогую группу (молочных продуктов)», — рассказала Галина Чернухина.
По данным экспертов, в среднем количество потребляемого сыра на одного россиянина выросло с 5,8 килограммов в 2022 году до 6,1 килограмма в 2023 году. По прогнозам, в 2024 года стоимость сыра продолжит увеличиваться из-за зависимости от импортного сырья. По итогам года рост может достигнуть 10%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год стоимость хлеба выросла на 4% — в среднем на 3 рубля.