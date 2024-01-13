В Тюмени за год цены на сыр выросли почти на 7%

По данным экспертов, в среднем количество потребляемого сыра на одного россиянина выросло с 5,8 килограммов в 2022 году до 6,1 килограмма в 2023 году. По прогнозам, в 2024 года стоимость сыра продолжит увеличиваться из-за зависимости от импортного сырья. По итогам года рост может достигнуть 10%, пишет РБК Тюмень.