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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Тобольске построят два новых отеля

Инвестор из Тюмени построит в Тобольске новый отель

25 января 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Тобольске построят два новых отеля

В Тобольске построят два новых отелях. Один из них на 120 номеров будет входить в состав крупнейшего в России гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group и расположится в районе Аптекарского сада.

Вторая гостиница появится в Нижнем посаде, её возведением займётся ООО «София-Инвест» из Тюмени. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. Главная его цель — создание туристической инфраструктуры», — подчеркнул Пантелеев.

По его словам, положительные результаты данной работы уже имеются — интерес инвесторов к Тобольску существенно повысился.

Ранее «Наш Город» писал, что Минстрой России признал образцовым тобольский Центр гимнастики и рекомендовал российским регионам брать на основу проект тобольского Центра гимнастики при строительстве аналогичных объектов.

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