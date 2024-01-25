Инвестор из Тюмени построит в Тобольске новый отель

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Вторая гостиница появится в Нижнем посаде, её возведением займётся ООО «София-Инвест» из Тюмени. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. Главная его цель — создание туристической инфраструктуры», — подчеркнул Пантелеев.
По его словам, положительные результаты данной работы уже имеются — интерес инвесторов к Тобольску существенно повысился.
Ранее «Наш Город» писал, что Минстрой России признал образцовым тобольский Центр гимнастики и рекомендовал российским регионам брать на основу проект тобольского Центра гимнастики при строительстве аналогичных объектов.