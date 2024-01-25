«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?

Таким образом, по мнению экспертов, аварии в регионе происходят из-за пренебрежением ПДД, непродуманной логистики и слабым контролем для продления водительских прав. Для борьбы с нарушениями на особо опасных участках дорог сотрудники ГИБДД ведут дежурства, однако, проезжая инспекторов, водители продолжают нестись по дороге. А потому опрошенные эксперты считают закономерным повышение штрафов и введение временного ограничения для водителей, которые слишком часто нарушают. Также внимание стоит уделить и качеству дорог, оценивая каждое ДТП и с этой стороны.