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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Стало известно об основных причинах ДТП в Тюмени.

«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?

25 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
Стало известно об основных причинах ДТП в Тюмени.

Стало известно об основных причинах ДТП в Тюмени

Тюменские водители часто жалуются на организацию дорожного движения и дороги в городе, считая эти акторы причиной многих ДТП. Однако в ГИБДД регулярно говорят о том, что причиной аварий все же становятся нарушения ПДД, допускаемые водителями. В чем же все-таки дело?
Сюжет
ДТП

Нарушения тюменских водителей

Аварии в Тюмени происходят каждый день. Какие-то заканчиваются лишь царапинами на машинах, а другие — госпитализациями или констатацией смерти участника. Нельзя отрицать, что во многих авариях виноваты сами водители. В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что самая распространенная причина ДТП в городе — нарушение очередности проезда перекрестка, на федеральных трассах таковой является превышение скорости.

«Из-за превышения скоростного режима и выбора неправильной скорости в конкретных дорожных условиях происходит каждое второе ДТП. В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий. Каждая пятая авария происходит из-за нарушения очередности проезда перекрестков», — сообщил глава Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

Причем за прошлый год число аварий на дорогах Тюменской области увеличилось, особенно тяжелой была обстановка на на северной магистрали Тюмень — Ханты-Мансийск, где за год произошло почти 170 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 55 человек, а 245 получили травмы различной степени тяжести.

С тем, что тюменские водители неидеальны и по их вине часто происходят ДТП согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников. Он отмечает, что тюменские водители — часто очень невнимательны и постоянно куда-то торопятся, что является, по оценке эксперта, причиной 60% ДТП в Тюмени.

«Очень частая история — водитель врубил себе музыку на максимум и летит по дороге с превышением скоростного режима. Такой водитель никого вокруг не замечает. Причем он в этот момент уверен в том, что водит идеально. Завешенная оценка своих водительских навыков, к слову, также сказывается на аварийности», — говорит комиссар.
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Провокаторы для нарушителей — дороги

Стоит также учитывать, что ДТП в Тюменской области также происходят и из-за низкого качества дорожного покрытия. По словам Максима Зайцева, начальника отделения дорожного надзора управления ГИБДД по Тюменской области, существует отдельная статистика подобных аварий.

«Доля ДТП на участках с недостатками в 2022 году составила 12,5% от общего количества. Эта доля низкая по сравнению УрФО и России в целом», — заявил Максим Зайцев.

А директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин уверен в том, что дорожное покрытие дорог региона оставляет желать лучшего, в частности необходимо делать ее более шероховатой, чтобы автомобили могли тормозить эффективнее.

«Дорожные условия напрямую влияют на обстановку с ДТП всегда, потому что автомобиль едет по дороге. Эти условия могут быть прямые и сопутствующие, а потому при оценке ДТП должны учитывать это, но пока это условие игнорируется», — отмечает Савоськин.

Еще одной из причин аварий в регионе инженер по безопасности дорожного движения Григорий Новиков считает не до конца продуманное расположение перекрестков, съездов и развязок, что может провоцировать водителей на совершение нарушений или даже само по себе создавать аварийные ситуации.

«У нас очень устаревшие подходы к организации дорожного движения, к тому же аварии не расследуются должным образом, чтобы принять меры по их предотвращению. У нас везде, где возникает проблема, одно решение — светофор. Но он не гарантирует безопасность, он вообще нужен для регулирования потоков. И с ним возникает проблема — водитель видит еще даже желтый сигнал и дает по газам, ведь ему на это дали добро. Отсюда превышения скорости и аварии. А если, например, на перекрестках вместо светофора установить кольцо, коих в Тюмени мало, то водитель в любом случае притормозит, осмотрится и будет более внимательным», — считает Новиков.
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Опыт нужно проверять

Также по статистике, наибольшее число ДТП происходит по вине водителей со стажем в 30 лет и более, на их долю приходится 23,7% дорожных происшествий. К тому же, как говорит аварийный комиссар Дмитрий Калугин, многие опытные водители зачастую являются более наглыми и совершают очень рискованные маневры.

«И разговаривать с ними, объясняя, что нельзя подрезать каждого второго, кто едет якобы слишком медленно, бесполезно. там гнутся пальцы и начинаются понты. Таким доказать вину практически невозможно. А потому я считаю, что нужно смотреть штрафы, полученные водителем каждые 5 лет и если там наблюдается что-то выше разумного показателя, то права такому водителю продлевать не нужно», — предлагает комиссар.

Как рассказывает социолог Наталья Девлешова, более 64% водителей готовы нарушить ПДД, если это поможет им быстрее добраться до нужной точки и штраф будет небольшим.

«Объясняют свой выбор обычно тем, что „иногда можно, если здраво оценить обстановку“. Такого мнения придерживается 36% водителей», — говорит социолог.

Таким образом, по мнению экспертов, аварии в регионе происходят из-за пренебрежением ПДД, непродуманной логистики и слабым контролем для продления водительских прав. Для борьбы с нарушениями на особо опасных участках дорог сотрудники ГИБДД ведут дежурства, однако, проезжая инспекторов, водители продолжают нестись по дороге. А потому опрошенные эксперты считают закономерным повышение штрафов и введение временного ограничения для водителей, которые слишком часто нарушают. Также внимание стоит уделить и качеству дорог, оценивая каждое ДТП и с этой стороны.

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#Общество#Опросы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Автомобили#Алиса Вернер
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