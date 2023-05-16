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В Тюмени дорожники расширят кольцо на Щербакова и заменят асфальт

16 мая 2023, 17:43
Фото: 1MI

Строители расширят кольцо на улице Щербакова в Тюмени до конца июня

По данным видеосюжета «Тюменского времени», в областной столице строители расширят кольцо на улице Щербакова.

Работы будут закончены к концу июня. Перекрываться движение на дороге не будет.

«Вся улица изменится в лучшую сторону на участке от Ветеранов труда, до 5-ого километра Велижанского тракта. Сейчас дорожники фрезеруют асфальт, после приведут в порядок выездные карманы на остановках. На подходах к пешеходным переходам установят недостающие знаки», - сообщает телеканал «Тюменское время».

Часть работ проходит ночью, их закончат в ближайшее время.

Ранее «Наш город» сообщал, что до 24 июля перекроют движение на улице Механической.

До 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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