В Тюмени дорожники расширят кольцо на Щербакова и заменят асфальт

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Работы будут закончены к концу июня. Перекрываться движение на дороге не будет.
«Вся улица изменится в лучшую сторону на участке от Ветеранов труда, до 5-ого километра Велижанского тракта. Сейчас дорожники фрезеруют асфальт, после приведут в порядок выездные карманы на остановках. На подходах к пешеходным переходам установят недостающие знаки», - сообщает телеканал «Тюменское время».
Часть работ проходит ночью, их закончат в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал, что до 24 июля перекроют движение на улице Механической.