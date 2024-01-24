В Тюменской области осудили бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Само происшествие произошло в июне прошлого года. Любовь Х., 1949 года рождения, на DATSUN ехала на дачу. В какой-то момент она не справилась с управлением и автомобиль врезался в дерево.
«Суд признал виновной Любовь Х. Она нарушила правила дорожного движения, когда в состоянии алкогольного опьянения ехала на автомобиле. По неосторожности здоровью ее маленького пассажира был причинен тяжкий вред. Женщина в судебном заседании вину признала полностью, раскаялась, принесла извинения, ухаживала за внуком в период лечения и после него», — отметили в ведомстве.
С учетом всех обстоятельств, суд приговорил пенсионерку к трем годам условно, а также лишил ее водительских прав на 2 года.
Ранее стало известно, что на момент ДТП вместе с женщиной в салоне автомобиля находились ее дочь, внучка и внук. Мальчик сидел на заднем сидении. Находясь в состоянии опьянения, в результате неверно избранной скорости движения, пенсионерка не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево.