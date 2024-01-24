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В Тюменской области осудили бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

В Тюменской области осудили бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

24 января 2024, 12:40
Фото: 1MI
Тобольский районный суд рассмотрел дело в отношении местной пенсионерки, которая на своем автомобиле попала в ДТП будучи в нетрезвом состоянии. На тот момент вместе с ней был пятилетний внук, который в аварии получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба судов региона.

Само происшествие произошло в июне прошлого года. Любовь Х., 1949 года рождения, на DATSUN ехала на дачу. В какой-то момент она не справилась с управлением и автомобиль врезался в дерево.

«Суд признал виновной Любовь Х. Она нарушила правила дорожного движения, когда в состоянии алкогольного опьянения ехала на автомобиле. По неосторожности здоровью ее маленького пассажира был причинен тяжкий вред. Женщина в судебном заседании вину признала полностью, раскаялась, принесла извинения, ухаживала за внуком в период лечения и после него», — отметили в ведомстве.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил пенсионерку к трем годам условно, а также лишил ее водительских прав на 2 года.

Ранее стало известно, что на момент ДТП вместе с женщиной в салоне автомобиля находились ее дочь, внучка и внук. Мальчик сидел на заднем сидении. Находясь в состоянии опьянения, в результате неверно избранной скорости движения, пенсионерка не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево.



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#Общество#Ирина Швецова#Лишение прав#Пьяное вождение
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