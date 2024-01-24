В Тюменской области осудили бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

Ранее стало известно, что на момент ДТП вместе с женщиной в салоне автомобиля находились ее дочь, внучка и внук. Мальчик сидел на заднем сидении. Находясь в состоянии опьянения, в результате неверно избранной скорости движения, пенсионерка не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево.







