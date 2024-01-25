Гидрометцентр спрогнозировал погоду на весну в Тюменской области

Февраль станет первым месяцем, когда можно будет ощутить приближение весны. В последней декаде зимы дни станут длиннее, солнце ярче и теплее. При этом март 2024 года будет нестабильным и ветреным. Ночные температуры воздуха на севере Тюменской области будут отрицательными до конца месяца. Специалисты также отмечают, что динамика увеличения температуры будет отличаться от прошлых лет, пишет «КП-Тюмень».