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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Гидрометцентр спрогнозировал погоду на весну в Тюменской области

25 января 2024, 12:12
Весна в Тюменской области наступит раньше и продлится дольше обычного. Однако возможны небольшие отклонения от нормы, например, в середине марта тюменцев могут ожидать заморозки. Такой прогноз сделал замруководителя Гидрометцентра РФ Анатолий Прокопенко.

Февраль станет первым месяцем, когда можно будет ощутить приближение весны. В последней декаде зимы дни станут длиннее, солнце ярче и теплее. При этом март 2024 года будет нестабильным и ветреным. Ночные температуры воздуха на севере Тюменской области будут отрицательными до конца месяца. Специалисты также отмечают, что динамика увеличения температуры будет отличаться от прошлых лет, пишет «КП-Тюмень».

Апрель принесет окончательный приход весны на всей территории Тюменской области. В последней декаде месяца ожидается температура выше 10 градусов, но также увеличится количество осадков в виде дождя.

Май порадует жителей Тюменской области летней погодой. Средняя температура воздуха составит +17…+20 градусов, местами до +25 градусов. Тем не менее, есть вероятность, что май 2024 года в регионе будет прохладнее, чем в предыдущем году. Всё из-за сейсмической активности в районе Японского моря.

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