Гидрометцентр спрогнозировал погоду на весну в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Февраль станет первым месяцем, когда можно будет ощутить приближение весны. В последней декаде зимы дни станут длиннее, солнце ярче и теплее. При этом март 2024 года будет нестабильным и ветреным. Ночные температуры воздуха на севере Тюменской области будут отрицательными до конца месяца. Специалисты также отмечают, что динамика увеличения температуры будет отличаться от прошлых лет, пишет «КП-Тюмень».
Апрель принесет окончательный приход весны на всей территории Тюменской области. В последней декаде месяца ожидается температура выше 10 градусов, но также увеличится количество осадков в виде дождя.
Май порадует жителей Тюменской области летней погодой. Средняя температура воздуха составит +17…+20 градусов, местами до +25 градусов. Тем не менее, есть вероятность, что май 2024 года в регионе будет прохладнее, чем в предыдущем году. Всё из-за сейсмической активности в районе Японского моря.