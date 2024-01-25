nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Тюменские законодатели поддержали инициативу Госдумы запретить треш-стримы

Тюменские законодатели поддержали инициативу Госдумы запретить треш-стримы

25 января 2024, 16:39
Фото: Midjourney
Депутаты Тюменской облдумы поддержали законопроект Госдумы о запрете на трансляцию треш-стримов. Обсуждение поправок прошло на профильном комитете регионального парламента.

Авторов деструктивного контента, который собирает миллионные просмотры, планируется наказывать блокировкой, пишет «РБК Тюмень» со слов депутата Галины Резяповой. Тогда треш-стримеры не смогут зарабатывать на своих трансляциях, а их материалы будут включены в специальный реестр Роскомнадзора.

«В глазах молодежного сообщества жестокость, издевательства из порицаемых явлений превращаются не только в допустимые, но и в прибыльные, а также дают шанс проснуться знаменитым», — пояснила депутат.

Также законопроект предусматривает контроль над контентом для детей. Для нарушителей новых правил введут административную и уголовную ответственность.

«За нарушение закона предлагается ввести административный штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования и уголовную ответственность в виде запрета заниматься определенной деятельностью, но я бы ужесточила Уголовный кодекс», — отметила народная избранница.

Члены комитета федеральный законопроект поддержали единогласно. Теперь этот вопрос вынесут на обсуждение в облдуму, заседание которой состоится 8 февраля.

Ранее стало известно, что в Тюменской области запретят давать концерты артистам, «засветившимся» на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в конце прошлого года. Вето на их деятельность в регионе добились депутаты ЛДПР.

Читайте также:
Тюменские депутаты добились запрета на концерты артистов с «голой» вечеринкиТюменским школьникам запретят брать смартфоны в школу на законных основанияхТюменец потерял заработок из-за запрета властей
#Общество#Ирина Швецова#Депутаты#Запреты#Запрет
Подпишитесь
«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?
Сегодня, 07:09
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
Сегодня, 08:46
Найти золотую середину: тюменцам рассказали о пользе и вреде молчания
Сегодня, 08:09
«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше
Сегодня, 02:17
Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Сегодня, 06:38
Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области
Сегодня, 06:20