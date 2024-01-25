Тюменские законодатели поддержали инициативу Госдумы запретить треш-стримы

Авторов деструктивного контента, который собирает миллионные просмотры, планируется наказывать блокировкой, пишет «РБК Тюмень» со слов депутата Галины Резяповой. Тогда треш-стримеры не смогут зарабатывать на своих трансляциях, а их материалы будут включены в специальный реестр Роскомнадзора.