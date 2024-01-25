Тюменские законодатели поддержали инициативу Госдумы запретить треш-стримы

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Авторов деструктивного контента, который собирает миллионные просмотры, планируется наказывать блокировкой, пишет «РБК Тюмень» со слов депутата Галины Резяповой. Тогда треш-стримеры не смогут зарабатывать на своих трансляциях, а их материалы будут включены в специальный реестр Роскомнадзора.
«В глазах молодежного сообщества жестокость, издевательства из порицаемых явлений превращаются не только в допустимые, но и в прибыльные, а также дают шанс проснуться знаменитым», — пояснила депутат.
Также законопроект предусматривает контроль над контентом для детей. Для нарушителей новых правил введут административную и уголовную ответственность.
«За нарушение закона предлагается ввести административный штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования и уголовную ответственность в виде запрета заниматься определенной деятельностью, но я бы ужесточила Уголовный кодекс», — отметила народная избранница.
Члены комитета федеральный законопроект поддержали единогласно. Теперь этот вопрос вынесут на обсуждение в облдуму, заседание которой состоится 8 февраля.
Ранее стало известно, что в Тюменской области запретят давать концерты артистам, «засветившимся» на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в конце прошлого года. Вето на их деятельность в регионе добились депутаты ЛДПР.