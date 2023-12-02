Тюменец потерял заработок из-за запрета властей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
«У меня есть диплом по специальности „оператор БПЛА“, мой дрон зарегистрирован в Росавиации. Я работаю в агентстве недвижимости, сотрудничаю с застройщиками. Делаю клипы, а также фото с помощью беспилотника и камеры в 360 градусов. Получается, сейчас меня лишили заработка. Сегодня я могу снимать только на камеру кругового обзора», — рассказал Евгений.
По его словам, его попытки получить разрешение у администрации города разрешение на использование беспилотника оказались безуспешны. В мэрии пояснили, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов действует для всех. И использование беспилотников в целях проведения съемок объектов недвижимости не относится к исключениям, указанным в постановлении.
В департаменте гражданской защиты региона указали, что постановление «принято в целях безопасности и не имеет цели лишения граждан возможности получения доходов», пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что запрет на использование гражданских дронов в Тюменской области был введен в конце сентября этого года. БПЛА разрешили использовать на предприятиях АПК, геодезистам, для обследования состояния нефтегазопроводов и при выполнении других промышленных задач.
В ноябре этого года стало известно, что власти планируют смягчить действующий запрет и разрешить использование беспилотников на высотах до 100 метров на удалении более двух километров от транспортной инфраструктуры