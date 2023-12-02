Тюменец потерял заработок из-за запрета властей

По его словам, его попытки получить разрешение у администрации города разрешение на использование беспилотника оказались безуспешны. В мэрии пояснили, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов действует для всех. И использование беспилотников в целях проведения съемок объектов недвижимости не относится к исключениям, указанным в постановлении.