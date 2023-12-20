Тюменским школьникам запретят брать смартфоны в школу на законных основаниях

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Как восприняли запрет в Тюмени, узнал «72.RU».
Елена Тенегина, мама семерых детей, руководитель общественной организации многодетных семей «Радость», в целом поддерживает запрет. Она считает, что детям на уроках телефон не нужен, но переживает, насколько школы готовы исполнять закон.
«Считаю инициативу достаточно здравой. Вопрос в том, что телефон — это собственность: не дай бог, она потеряется, украдут. Интересен процесс реализации закона. Некоторые волнуются, что дети не смогут заснять процесс буллинга. Но кто мешает взять детям маленький цифровой фотоаппарат? Посмотрим, как конкретный педагог, школа, дети будут реагировать на закон», — пояснила тюменка.
Юрист Алена Рябкова уверена, что запрет на телефоны введен, чтобы сохранить авторитет учителя и повысить вовлеченность детей в образовательный процесс. Она объяснила, что наказание за нарушение правил должно быть предусмотрено в локальных актах, которые образовательным учреждением еще нужно разработать.
Учитель начальных классов гимназии №4 Станислав Костенко не надеется, что новый закон что-то изменит, тем более во многих школах уже давно введены ограничения на использование телефонов.
«Мешает ли телефон ученика учителю? Да, очень, но только если это некомпетентный специалист. Именно поэтому следует помнить, что ни один закон не сможет привлечь внимание ребенка, а если и может, то только силой, что впоследствии навяжет лишь негативизм к обучению», — прокомментировал педагог.
Детский омбудсмен Тюменской области Эдуард Степанов в свою очередь поддерживает законотворцев, заявляя, что гаджеты мешают учебе и становятся причиной конфликтов.
«У меня как у педагога очень четкое мнение по этому поводу. Учебный труд — он не менее напряжен и требует большого внимания. Телефон отвлекает, внимание рассеивается, возникают конфликты, снижается успеваемость. Отсутствие мешающих учебе гаджетов только поможет», — пояснил Степанов.
Напомним, по данным недавнего опроса, большинство родителей поддержали запрет на смартфоны во время уроков, но не на перемене. Педагоги же выступили за то, что ученикам гаджеты в школе вообще не нужны.