Тюменским школьникам запретят брать смартфоны в школу на законных основаниях

Юрист Алена Рябкова уверена, что запрет на телефоны введен, чтобы сохранить авторитет учителя и повысить вовлеченность детей в образовательный процесс. Она объяснила, что наказание за нарушение правил должно быть предусмотрено в локальных актах, которые образовательным учреждением еще нужно разработать.