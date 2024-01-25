В Тюмени автобус с пассажирами вылетел на обочину

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске осудили 75-летнюю пенсионерку за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло в июне прошлого года. Пожилая женщина направлялась на дачу, но не справилась с управлением транспорта и врезалась в дерево. В момент аварии вместе с ней машине находился 5-летний внук. Мальчик получил серьезные травмы. Суд приговорил пенсионерку к трем годам условного срока.