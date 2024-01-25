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В Тюмени автобус с пассажирами вылетел на обочину

В Тюмени автобус с пассажирами вылетел на обочину

25 января 2024, 08:11
Фото: ЧС Тюмень
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг днем в заречной части горда, на пересечении улиц Щербакова — Газовиков.
Сюжет
ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель автобуса № 51 не выбрал безопасную скорость. С целью избежать столкновения с едущим впереди автомобилем, выехал на обочину. В момент ДТП в общественном транспорте находилось около 15 пассажиров. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске осудили 75-летнюю пенсионерку за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло в июне прошлого года. Пожилая женщина направлялась на дачу, но не справилась с управлением транспорта и врезалась в дерево. В момент аварии вместе с ней машине находился 5-летний внук. Мальчик получил серьезные травмы. Суд приговорил пенсионерку к трем годам условного срока.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Общественный транспорт#Новости тюмени
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