Итоги дня в Тюмени: мерзнут арестанты, отпустили маньяка, отмена забастовки, пацаны

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Осенью прошлого года в Тобольском ИВС пятеро арестованных потребовали улучшить условия содержания, но не получив желаемое, устроили погром в своей камере. Спустя два месяца выяснилось, что в местном изоляторе ничего не изменилось.
Об этом стало известно из ответа Тобольской межрайонной прокуратуры на запрос тюменского общественника Юрия Рябцева, который он направил после беседы с одним из зачинщиков погрома. В ходе надзорных мероприятий, были выявлены отдельные факты нарушений со стороны администрации ИВС. Так, в камерах изолятора в зимнее время не соблюдается температурный режим.
«В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ „Тобольский“ внесено представление. По результатам рассмотрения нарушение не устранено в виду отсутствия финансирования», — отмечено в официальном ответе ведомства.
Также ведомство, установило, что превышения полномочий полицейскими при «усмирении» арестованных не было.
«Действия должностных лиц, в том числе по применению физической силы в отношении лиц, содержащихся в ИВС, носят законный характер, поскольку были направлены на пресечение противоправной деятельности последних», — сказано в документе.
Житель Тюмени, которого недавно заметили в Ново-Патрушево за приставаниями к девушкам, в том числе к 14-летней школьнице, снова на свободе. Мужчину выпустили сразу после допроса.
«Нам сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улицу? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — рассказал один из родителей ребенка.
Накануне тюменские СМИ облетела информация о том, что местные водители готовят забастовку. Конкретно речь шла о сотрудниках с маршрута №52, которые недовольны ненормированным графиком работы и зарплатой.
В подтверждение этих недовольств, тюменские водители рассказали о том, что работать и вправду порою приходится сверхурочно. Также они посетовали на то, что их заработок обычно находится в границах 50-70 тысяч рублей. Однако, учитывая высокую нагрузку и повышенную ответственность, они бы хотели получать около 80-90 тысяч рублей.
«Приходится часто подменять коллег или из-за решений о продлении работы автобусов, как сейчас из-за Крещения, работать больше. Также у нас в целом водителей не хватает. Однако переработки все же оплачиваются. Ты получаешь деньги за то, сколько рейсов ты откатал. А потому многие вовсе не против взять нагрузку свыше нормы. Хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы платили больше», — пояснил «Нашему городу» водитель автобуса Александр Ухачев.
Другой водитель 52-го маршрута сказал, что ни один из его коллег ранее не поднимал вопрос забастовки.
«Да, мы говорим, что мы устали. Но рейсы срывать никто не планировал. Я вообще не понял откуда это взялось. Есть у нас ряд проблем, но их другими путями решать надо, а не забастовками», — заявил тюменец.
Некоторые тюменцы уверены, что вброс про шоферскую забастовку сделали конкуренты.
В Тюмени появились подростки-подражатели героев популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Группа ребят в одежде а-ля 90-е были замечены в Заречье.
«В сериале „Слово пацана“ члены молодежных группировок носят шапки с козырьками. Тюменские подростки где-то нашли аналогичные головные уборы и теперь ходят по дворам толпой по 10-12 человек, слушают музыку, матерятся, провоцируют прохожих на конфликты, хулиганят. В частности, могут перевернуть мусорные контейнеры», — рассказал очевидец.
На 82-м году жизни скончался ветеран спорта, рекордсмен Тюменской области по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Юрий Нарбут.
Выпускник Тюменского сельскохозяйственного института после получения диплома остался в своем вузе, в котором проработал много лет старшим преподавателем на кафедре физвоспитания.
Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.