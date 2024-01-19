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Published Сегодня, 18:38

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Итоги дня в Тюмени: мерзнут арестанты, отпустили маньяка, отмена забастовки, пацаны

Итоги дня в Тюмени: мерзнут арестанты, отпустили маньяка, отмена забастовки, пацаны

19 января 2024, 18:38
Фото: 1MI
Дайджест событий за 19 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тобольскому ИВС не хватает денег на утепление камер

Осенью прошлого года в Тобольском ИВС пятеро арестованных потребовали улучшить условия содержания, но не получив желаемое, устроили погром в своей камере. Спустя два месяца выяснилось, что в местном изоляторе ничего не изменилось.

Об этом стало известно из ответа Тобольской межрайонной прокуратуры на запрос тюменского общественника Юрия Рябцева, который он направил после беседы с одним из зачинщиков погрома. В ходе надзорных мероприятий, были выявлены отдельные факты нарушений со стороны администрации ИВС. Так, в камерах изолятора в зимнее время не соблюдается температурный режим.

«В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ „Тобольский“ внесено представление. По результатам рассмотрения нарушение не устранено в виду отсутствия финансирования», — отмечено в официальном ответе ведомства.

Также ведомство, установило, что превышения полномочий полицейскими при «усмирении» арестованных не было.

«Действия должностных лиц, в том числе по применению физической силы в отношении лиц, содержащихся в ИВС, носят законный характер, поскольку были направлены на пресечение противоправной деятельности последних», — сказано в документе.
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Тюменские следователи отпустили мужчину, пристававшего к девочке-подростку

Житель Тюмени, которого недавно заметили в Ново-Патрушево за приставаниями к девушкам, в том числе к 14-летней школьнице, снова на свободе. Мужчину выпустили сразу после допроса.

«Нам сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улицу? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — рассказал один из родителей ребенка.
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Забастовка водителей автобусов в Тюмени отменяется

Накануне тюменские СМИ облетела информация о том, что местные водители готовят забастовку. Конкретно речь шла о сотрудниках с маршрута №52, которые недовольны ненормированным графиком работы и зарплатой.

В подтверждение этих недовольств, тюменские водители рассказали о том, что работать и вправду порою приходится сверхурочно. Также они посетовали на то, что их заработок обычно находится в границах 50-70 тысяч рублей. Однако, учитывая высокую нагрузку и повышенную ответственность, они бы хотели получать около 80-90 тысяч рублей.

«Приходится часто подменять коллег или из-за решений о продлении работы автобусов, как сейчас из-за Крещения, работать больше. Также у нас в целом водителей не хватает. Однако переработки все же оплачиваются. Ты получаешь деньги за то, сколько рейсов ты откатал. А потому многие вовсе не против взять нагрузку свыше нормы. Хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы платили больше», — пояснил «Нашему городу» водитель автобуса Александр Ухачев.

Другой водитель 52-го маршрута сказал, что ни один из его коллег ранее не поднимал вопрос забастовки.

«Да, мы говорим, что мы устали. Но рейсы срывать никто не планировал. Я вообще не понял откуда это взялось. Есть у нас ряд проблем, но их другими путями решать надо, а не забастовками», — заявил тюменец.

Некоторые тюменцы уверены, что вброс про шоферскую забастовку сделали конкуренты.

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Тюменские подростки стали подражать героям сериала «Слово пацана»

В Тюмени появились подростки-подражатели героев популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Группа ребят в одежде а-ля 90-е были замечены в Заречье.

«В сериале „Слово пацана“ члены молодежных группировок носят шапки с козырьками. Тюменские подростки где-то нашли аналогичные головные уборы и теперь ходят по дворам толпой по 10-12 человек, слушают музыку, матерятся, провоцируют прохожих на конфликты, хулиганят. В частности, могут перевернуть мусорные контейнеры», — рассказал очевидец.
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Умер известный тюменский спортсмен Юрий Нарбут

На 82-м году жизни скончался ветеран спорта, рекордсмен Тюменской области по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Юрий Нарбут.

Выпускник Тюменского сельскохозяйственного института после получения диплома остался в своем вузе, в котором проработал много лет старшим преподавателем на кафедре физвоспитания.

Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.

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