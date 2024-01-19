Итоги дня в Тюмени: мерзнут арестанты, отпустили маньяка, отмена забастовки, пацаны

В подтверждение этих недовольств, тюменские водители рассказали о том, что работать и вправду порою приходится сверхурочно. Также они посетовали на то, что их заработок обычно находится в границах 50-70 тысяч рублей. Однако, учитывая высокую нагрузку и повышенную ответственность, они бы хотели получать около 80-90 тысяч рублей.