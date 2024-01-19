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Тюменские полицейские изъяли у двух парней 2,5 кг сильнодействующего наркотика

Тюменские полицейские изъяли у двух парней 2,5 кг сильнодействующего наркотика

19 января 2024, 14:19
Фото: 1MI
Сотрудники тюменской ДПС в автомобиле, который был остановлен для проверки документов, обнаружили крупную партию наркотиков. Ролик с задержанием дилеров опубликовала сегодня, 19 января, областная Госавтоинспекция.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области/ВКонтакте

В «Ладе Веста», остановленной полицейскими, кроме водителя находился пассажир, который заметно нервничал. Его поведение насторожило сотрудников и они решили досмотреть его вещи.

«В рюкзаке молодого человека, 2002 года рождения, в присутствии понятых обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком „соль“ массой в полтора килограмма», — прокомментировали в ГИБДД.

Выяснилось, что 21-летний житель Омутинского района работает наркокурьером. Оптовую партию «соли» он привез из Екатеринбурге. Товар планировалось расфасовать и разложить по закладкам на территории Тюменской области. В подельники себе курьер взял знакомого — жителя Заводоуковска 2005 года рождения.

«В ходе обысков оперативники изъяли наркотики из оборудованных тайников в Заводоуковске, Тобольске, Упорово и Тюмени. Всего — более 2,5 кг запрещенных веществ», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время оба парня взяты под стражу. За распространение наркотиков им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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#Видео#Происшествия#Ирина Швецова#ГИБДД#Наркотики
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