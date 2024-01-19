Тюменские полицейские изъяли у двух парней 2,5 кг сильнодействующего наркотика

Выяснилось, что 21-летний житель Омутинского района работает наркокурьером. Оптовую партию «соли» он привез из Екатеринбурге. Товар планировалось расфасовать и разложить по закладкам на территории Тюменской области. В подельники себе курьер взял знакомого — жителя Заводоуковска 2005 года рождения.