Тюменские полицейские изъяли у двух парней 2,5 кг сильнодействующего наркотика

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В «Ладе Веста», остановленной полицейскими, кроме водителя находился пассажир, который заметно нервничал. Его поведение насторожило сотрудников и они решили досмотреть его вещи.
«В рюкзаке молодого человека, 2002 года рождения, в присутствии понятых обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком „соль“ массой в полтора килограмма», — прокомментировали в ГИБДД.
Выяснилось, что 21-летний житель Омутинского района работает наркокурьером. Оптовую партию «соли» он привез из Екатеринбурге. Товар планировалось расфасовать и разложить по закладкам на территории Тюменской области. В подельники себе курьер взял знакомого — жителя Заводоуковска 2005 года рождения.
«В ходе обысков оперативники изъяли наркотики из оборудованных тайников в Заводоуковске, Тобольске, Упорово и Тюмени. Всего — более 2,5 кг запрещенных веществ», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время оба парня взяты под стражу. За распространение наркотиков им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.