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На трассе под Тюменью поймали водителя с пятью килограммами наркотиков

Водителя, перевозившего 5 килограммов мефедрона, задержали на трассе Тюмень — Омск

23 ноября 2023, 12:40
Фото: 1MI

На трассе под Тюменью поймали водителя с пятью килограммами наркотиков

Запрещенный груз. На трассе Тюмень — Омск задержали автомобилиста, перевозившего наркотики в особо крупном размере. Экспертиза показала, что изъятый порошок — это синтетический наркотик мефедрон.

Водителя автомобиля «КИА Соренто» остановили недалеко от поселка Богандинский для проверки документов. Мужчина на рядовую процедуру отреагировал очень нервно, начал беспокоиться. Автоинспекторы заметили странное поведение и решили досмотреть автомобиль.

И не зря. В багажнике обнаружился полиэтиленовый сверток с пью небольшими пакетами. Внутри них оказался порошок, позже идентифицированный экспертами как наркотик мефедрон.

Водителя — ранее судимого за вымогательство жителя Новосибирска — задержали. Он признался, что забрал незаконный груз в Москве, и планировал доставить его в Новосибирск.

— Осуществить задуманное и доехать до конечного пункта у злоумышленника не вышло. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

«Наш город» также рассказывал о том, что двух мигрантов в Тюмени отправили в колонию на 5 лет за распространение наркотиков. Мужчины приобрели запрещенные вещества и рассортировали их по сверткам.

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