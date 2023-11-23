Водителя, перевозившего 5 килограммов мефедрона, задержали на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Водителя автомобиля «КИА Соренто» остановили недалеко от поселка Богандинский для проверки документов. Мужчина на рядовую процедуру отреагировал очень нервно, начал беспокоиться. Автоинспекторы заметили странное поведение и решили досмотреть автомобиль.
И не зря. В багажнике обнаружился полиэтиленовый сверток с пью небольшими пакетами. Внутри них оказался порошок, позже идентифицированный экспертами как наркотик мефедрон.
Водителя — ранее судимого за вымогательство жителя Новосибирска — задержали. Он признался, что забрал незаконный груз в Москве, и планировал доставить его в Новосибирск.
— Осуществить задуманное и доехать до конечного пункта у злоумышленника не вышло. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
«Наш город» также рассказывал о том, что двух мигрантов в Тюмени отправили в колонию на 5 лет за распространение наркотиков. Мужчины приобрели запрещенные вещества и рассортировали их по сверткам.