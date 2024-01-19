Тюменские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии

Чтобы заявка была одобрена, нужно соответствовать некоторым критериям: иметь российское гражданство, быть в возрасте от 18 до 30 лет, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности и отработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.