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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Тюменские IT-специалисты могут получить отсрочку от службы в армии

Тюменские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии

19 января 2024, 09:01
Фото: Midjourney

Тюменские IT-специалисты могут получить отсрочку от службы в армии

В Тюменской области 22 января стартует прием заявок на IT-отсрочку от службы в армии. Решение будет принимать призывная комиссия.

IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку до 6 февраля через Госуслуги. Если личного кабинета нет или данные не были поданы — это нужно будет сделать организации, в которой работает специалист, в срок до 10 февраля.

Решение об отсрочке будет принято с 1 апреля по 15 июля призывной комиссией, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы заявка была одобрена, нужно соответствовать некоторым критериям: иметь российское гражданство, быть в возрасте от 18 до 30 лет, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности и отработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Если до 31 декабря 2023 года мужчине исполнилось 27 лет, он не подлежит призыву и зачисляется в запас.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские коммунисты предложили учредить награду за содействие СВО. Подобные награды уже учреждены в некоторых регионах страны.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Служба в армии#Военкомат#IT#Отсрочка#IT-специалисты#Любовь Селезнева
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