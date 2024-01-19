Тюменские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку до 6 февраля через Госуслуги. Если личного кабинета нет или данные не были поданы — это нужно будет сделать организации, в которой работает специалист, в срок до 10 февраля.
Решение об отсрочке будет принято с 1 апреля по 15 июля призывной комиссией, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Чтобы заявка была одобрена, нужно соответствовать некоторым критериям: иметь российское гражданство, быть в возрасте от 18 до 30 лет, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности и отработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.
Если до 31 декабря 2023 года мужчине исполнилось 27 лет, он не подлежит призыву и зачисляется в запас.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские коммунисты предложили учредить награду за содействие СВО. Подобные награды уже учреждены в некоторых регионах страны.