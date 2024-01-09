nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Тюменской области вандалы разрезали баннер о военной службе по контракту

В Тюменской области вандалы порезали баннер с рекламой службы в ВС РФ по контракту

9 января 2024, 14:13
Фото: 1MI

В Тюменской области вандалы разрезали баннер о военной службе по контракту

В Тобольске неизвестные испортили уличный баннер о службе по контракту в Вооруженных силах РФ. Вандалы разрезали полотно посередине.
Фото: Главные новости Тобольска/ВКонтакте

Информацию об этом опубликовал Ура.ру со ссылкой на анонимный пост в паблике «Главные новости Тобольска» во ВКонтакте.

«Банер у военкомата в Тобольске изрезали, явно резали намерено. Огромный порез посредине во весь банер. Но самое страшное, что это так и стоит много дней, властям и полиции нет дела, похоже и они не видят что тут делается. А вот родственники участников СВО это видят. И каково им на это смотреть», — возмущается автор сообщения.
Фото: Главные новости Тобольска/ВКонтакте

В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни считают, что проблема преувеличена, другие благодарят автора за неравнодушие.

«Скорее всего баннерная ткань лопнула от морозов». (Марина Пуговкина)
«Спасибо автору за неравнодушие. В наше время надо быть очень осторожными! Сколько сейчас тихушников — либералов. От них всякого можно ожидать, но и „палку перегибать“ тоже не стоит». (Надежда Сайфуллина)

По инциденту в Тобольске ожидается комментарий от местных правоохранительных структур.

#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области
Сегодня, 11:35
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
«Все, я ухожу!»: как тюменцам избежать импульсивного увольнения в начале 2024 года?
Сегодня, 08:25
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02