В Тюменской области вандалы порезали баннер с рекламой службы в ВС РФ по контракту

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Информацию об этом опубликовал Ура.ру со ссылкой на анонимный пост в паблике «Главные новости Тобольска» во ВКонтакте.
«Банер у военкомата в Тобольске изрезали, явно резали намерено. Огромный порез посредине во весь банер. Но самое страшное, что это так и стоит много дней, властям и полиции нет дела, похоже и они не видят что тут делается. А вот родственники участников СВО это видят. И каково им на это смотреть», — возмущается автор сообщения.
В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни считают, что проблема преувеличена, другие благодарят автора за неравнодушие.
«Скорее всего баннерная ткань лопнула от морозов». (Марина Пуговкина)
«Спасибо автору за неравнодушие. В наше время надо быть очень осторожными! Сколько сейчас тихушников — либералов. От них всякого можно ожидать, но и „палку перегибать“ тоже не стоит». (Надежда Сайфуллина)
По инциденту в Тобольске ожидается комментарий от местных правоохранительных структур.