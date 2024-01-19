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Published Сегодня, 17:58

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Updated Сегодня, 18:04

В тобольском ИВС не могут улучшить бытовые условия арестованных из-за нехватки денег

В тобольском ИВС не могут улучшить бытовые условия арестованных из-за нехватки денег

19 января 2024, 17:58
Фото: 1MI
В ноябре 2023 года в Тобольском ИВС пятеро арестованных потребовали улучшить условия содержания, но не получив желаемое, устроили погром в своей камере. Спустя два месяца выяснилось, что в местном изоляторе ничего не изменилось. Причиной тому стало отсутствие финансирования.

Об этом стало известно из ответа тобольской прокуратуры на запрос тюменского общественника Юрия Рябцева. Копии документов есть в распоряжении редакции «Нашего города».

После событий в тобольском ИВС Юрию Рябцеву удалось поговорить с одним из зачинщиков погрома. Тот ему рассказал про «жесткое» обращение сотрудников и еще раз отметил плохие бытовые условия в камерах. С его повествования (сам арестованный писать жалобу отказался) общественник отправил обращение облпрокурору с просьбой провести проверку, которая передала его в работу Тобольской межрайонной прокуратуре.

Так, ведомство, установило, что превышения полномочий полицейскими при «усмирении» арестованных не было.

«Действия должностных лиц, в том числе по применению физической силы в отношении лиц, содержащихся в ИВС, носят законный характер, поскольку были направлены на пресечение противоправной деятельности последних», — сказано в документе.

По результатам проверки, один из задержанных — Д. получил штраф, который ему присудили за испорченное имущество.

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«Установлено, что 19.11.2023 содержащимся в камере №3 гражданином Д. организованы беспорядки, повреждено имущество, совершен поджог ветоши в металлическом баке. По факту повреждения Д. имущества, составлен протокол и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — пояснили в ведомстве.

Также в ходе надзорных мероприятий, прокуратура выявила отдельные факты нарушений со стороны администрации ИВС. Так, в камерах изолятора в зимнее время не соблюдается температурный режим.

«В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ „Тобольский“ внесено представление. По результатам рассмотрения нарушение не устранено в виду отсутствия финансирования», — отмечено в официальном ответе ведомства.

Данное обстоятельство стало основанием для прокуратуры подать в суд иск о бездействии руководства Тобольской полиции при содержании обвиняемых в ИВС.

Напомним, инцидент в ИВС Тобольска был взят на контроль прокуратуры с момента ЧП. Сегодня, 19 января, выяснилось, что недавно надзорное ведомство провело ряд проверок тюменских колоний и СИЗО.

«Проверка выявила недостатки и просчеты в организации работы УФСИН Тюменской области, ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН, ФКУ СИЗО-1 УФСИН Тюменской области и исправительных учреждений, а также в части контроля за поведением осужденных, соблюдения требований материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения, оказании медицинской помощи, организации работы по обращениям осужденных и другим вопросам», — заявили в прокуратуре региона.

Ранее про условия содержания заключенных в тюменском СИЗО №1 рассказал представителям ОНК осужденный экс-глава Восточной и Калининской управ города Александр Сухомятин. По его словам, заключенным не хватает спальных мест и средств гигиены.

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#Общество#Ирина Швецова#СИЗО
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