В тобольском ИВС не могут улучшить бытовые условия арестованных из-за нехватки денег

После событий в тобольском ИВС Юрию Рябцеву удалось поговорить с одним из зачинщиков погрома. Тот ему рассказал про «жесткое» обращение сотрудников и еще раз отметил плохие бытовые условия в камерах. С его повествования (сам арестованный писать жалобу отказался) общественник отправил обращение облпрокурору с просьбой провести проверку, которая передала его в работу Тобольской межрайонной прокуратуре.