В тобольском ИВС не могут улучшить бытовые условия арестованных из-за нехватки денег

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Об этом стало известно из ответа тобольской прокуратуры на запрос тюменского общественника Юрия Рябцева. Копии документов есть в распоряжении редакции «Нашего города».
После событий в тобольском ИВС Юрию Рябцеву удалось поговорить с одним из зачинщиков погрома. Тот ему рассказал про «жесткое» обращение сотрудников и еще раз отметил плохие бытовые условия в камерах. С его повествования (сам арестованный писать жалобу отказался) общественник отправил обращение облпрокурору с просьбой провести проверку, которая передала его в работу Тобольской межрайонной прокуратуре.
Так, ведомство, установило, что превышения полномочий полицейскими при «усмирении» арестованных не было.
«Действия должностных лиц, в том числе по применению физической силы в отношении лиц, содержащихся в ИВС, носят законный характер, поскольку были направлены на пресечение противоправной деятельности последних», — сказано в документе.
По результатам проверки, один из задержанных — Д. получил штраф, который ему присудили за испорченное имущество.
«Установлено, что 19.11.2023 содержащимся в камере №3 гражданином Д. организованы беспорядки, повреждено имущество, совершен поджог ветоши в металлическом баке. По факту повреждения Д. имущества, составлен протокол и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — пояснили в ведомстве.
Также в ходе надзорных мероприятий, прокуратура выявила отдельные факты нарушений со стороны администрации ИВС. Так, в камерах изолятора в зимнее время не соблюдается температурный режим.
«В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ „Тобольский“ внесено представление. По результатам рассмотрения нарушение не устранено в виду отсутствия финансирования», — отмечено в официальном ответе ведомства.
Данное обстоятельство стало основанием для прокуратуры подать в суд иск о бездействии руководства Тобольской полиции при содержании обвиняемых в ИВС.
Напомним, инцидент в ИВС Тобольска был взят на контроль прокуратуры с момента ЧП. Сегодня, 19 января, выяснилось, что недавно надзорное ведомство провело ряд проверок тюменских колоний и СИЗО.
«Проверка выявила недостатки и просчеты в организации работы УФСИН Тюменской области, ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН, ФКУ СИЗО-1 УФСИН Тюменской области и исправительных учреждений, а также в части контроля за поведением осужденных, соблюдения требований материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения, оказании медицинской помощи, организации работы по обращениям осужденных и другим вопросам», — заявили в прокуратуре региона.
Ранее про условия содержания заключенных в тюменском СИЗО №1 рассказал представителям ОНК осужденный экс-глава Восточной и Калининской управ города Александр Сухомятин. По его словам, заключенным не хватает спальных мест и средств гигиены.