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Жителя Тобольска отправили под стражу за серию из 8 краж

Не дотянул до «юбилея». Тоболяка отправили под стражу за букет из 8 уголовных дел

27 ноября 2023, 14:58
Фото: 1MI

Жителя Тобольска отправили под стражу за серию из 8 краж

В Тобольске задержали местного жителя, против которого оказалось возбуждено сразу 8 уголовных дел. Об этом сообщили региональные полицейские. Мужчину уже отправили в СИЗО.
Сюжет
Полиция

39-летний местный житель уже был неоднократно судим, в апреле этого года он вышел на свободу. И, видимо, вновь решил незаконно «подзаработать».

Сейчас его обвиняют в серии из 8 краж. Чуть больше, чем за полгода на свободе мужчина успел обокрасть двух знакомых — у одного вытащил из кошелька 20 тысяч рублей, пока тот спал. У второй по той же схеме забрал золотые украшения (браслет, серьги и кольцо) на общую сумму 55 тысяч рублей. Правда, бизнесмен из мужчины оказался не очень. За всё это в ломбарде он получил всего 25 тысяч, то есть примерно в 2 раза меньше, чем мог бы.

Видео: УМВД России по Тюменской области

Особую страсть тоболяк, видимо, испытывает к велосипедам. Украл за это время аж 4 штуки. Один — с велопарковки у крупного торгового центра, еще три — из подъездов многоэтажек. Продать успел только половину, «заработал» всего 4 тысячи рублей. Остальной двухколесный транспорт дождался сотрудников полиции, его изъяли.

Перфоратор, сварочный аппарат, отбойник, другие электроинструменты, телефон — это далеко не полный список «улова». Общая сумма причиненного ущерба по 8 уголовным делам перевалила за 150 тысяч рублей.

Все дела правоохранители уже объединили в одно производство. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Тобольске с поезда сняли четырех пьяных дебоширов. Один из участников драки попал в больницу.

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