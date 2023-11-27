Не дотянул до «юбилея». Тоболяка отправили под стражу за букет из 8 уголовных дел

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
39-летний местный житель уже был неоднократно судим, в апреле этого года он вышел на свободу. И, видимо, вновь решил незаконно «подзаработать».
Сейчас его обвиняют в серии из 8 краж. Чуть больше, чем за полгода на свободе мужчина успел обокрасть двух знакомых — у одного вытащил из кошелька 20 тысяч рублей, пока тот спал. У второй по той же схеме забрал золотые украшения (браслет, серьги и кольцо) на общую сумму 55 тысяч рублей. Правда, бизнесмен из мужчины оказался не очень. За всё это в ломбарде он получил всего 25 тысяч, то есть примерно в 2 раза меньше, чем мог бы.
Особую страсть тоболяк, видимо, испытывает к велосипедам. Украл за это время аж 4 штуки. Один — с велопарковки у крупного торгового центра, еще три — из подъездов многоэтажек. Продать успел только половину, «заработал» всего 4 тысячи рублей. Остальной двухколесный транспорт дождался сотрудников полиции, его изъяли.
Перфоратор, сварочный аппарат, отбойник, другие электроинструменты, телефон — это далеко не полный список «улова». Общая сумма причиненного ущерба по 8 уголовным делам перевалила за 150 тысяч рублей.
Все дела правоохранители уже объединили в одно производство. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Тобольске с поезда сняли четырех пьяных дебоширов. Один из участников драки попал в больницу.