Не дотянул до «юбилея». Тоболяка отправили под стражу за букет из 8 уголовных дел

Сейчас его обвиняют в серии из 8 краж. Чуть больше, чем за полгода на свободе мужчина успел обокрасть двух знакомых — у одного вытащил из кошелька 20 тысяч рублей, пока тот спал. У второй по той же схеме забрал золотые украшения (браслет, серьги и кольцо) на общую сумму 55 тысяч рублей. Правда, бизнесмен из мужчины оказался не очень. За всё это в ломбарде он получил всего 25 тысяч, то есть примерно в 2 раза меньше, чем мог бы.