В тобольском изоляторе арестанты устроили бунт с пожаром

Арестанты потребовали улучшить им условия, но не получив желаемого решили устроить мятеж. По данным тг-канала SHOT, они разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Увидев дым, дежурные изолятора начали его тушить через окно передачи пищи, дверь подозреваемые удерживали и открыть не давали.