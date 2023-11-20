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В Тюменской области арестанты устроили бунт с пожаром в изоляторе

В тобольском изоляторе арестанты устроили бунт с пожаром

20 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI

В Тюменской области арестанты устроили бунт с пожаром в изоляторе

Пятеро арестованных жителей Тюменской области устроили бунт в изоляторе Тобольска. Обвиняемых в грабежах, изнасилованиях и разбоях разместили в СИЗО № 1, однако «новоселам» данное место не понравилось.

Арестанты потребовали улучшить им условия, но не получив желаемого решили устроить мятеж. По данным тг-канала SHOT, они разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Увидев дым, дежурные изолятора начали его тушить через окно передачи пищи, дверь подозреваемые удерживали и открыть не давали.

Чуть позже сотрудникам СИЗО удалось прорваться в камеру и скрутить дебоширов. Однако один из них поранил себя заточкой по шее — его пришлось госпитализировать.

Теперь дебоширам, помимо статей УК по которым им предъявлено обвинение, грозят новые уголовные дела и дополнительные сроки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области заключенных вербуют для участия в специальной военной операции на Украине. В первых числах ноября состоялась очередная отправка осужденных в зону боевых действий.

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