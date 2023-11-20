В тобольском изоляторе арестанты устроили бунт с пожаром

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Арестанты потребовали улучшить им условия, но не получив желаемого решили устроить мятеж. По данным тг-канала SHOT, они разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Увидев дым, дежурные изолятора начали его тушить через окно передачи пищи, дверь подозреваемые удерживали и открыть не давали.
Чуть позже сотрудникам СИЗО удалось прорваться в камеру и скрутить дебоширов. Однако один из них поранил себя заточкой по шее — его пришлось госпитализировать.
Теперь дебоширам, помимо статей УК по которым им предъявлено обвинение, грозят новые уголовные дела и дополнительные сроки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области заключенных вербуют для участия в специальной военной операции на Украине. В первых числах ноября состоялась очередная отправка осужденных в зону боевых действий.