Прокуратура взяла под контроль проверку ЧП в ИВС Тобольска, устроенного арестантами

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Происшествие случилось вечером предыдущего дня, 19 ноября. Как пояснили в пресс-службе ведомства, заключенным на время следствия мужчинам не понравились условия и режим в изоляторе. Свой протест они выразили погромом и пожаром.
«В связи с несогласием с правилами внутреннего распорядка и условиями пребывания в изоляторе временного содержания „Тобольский“ следственно-арестованными было повреждено имущество в камере, а затем устроен поджог», — отметили региона.
Ранее стало известно, что арестанты разбили видеокамеру и умывальник, устроили костер из мусора и не хотели пускать дежурных, которые пытались потушить возгорание. Когда полицейские все-таки прорвались в камеру, один из заключенных ранил себя заточкой.