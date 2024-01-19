Тюменское УФАС России внепланово проверит тарифы на теплоэнергию

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Внеплановая проверка проводится с 15 января на основании соответствующего поручения президента РФ.
«Антимонопольному ведомству предстоит проверить законность установления департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области тарифов на теплоснабжение на достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении регулируемых цен на 2024 год для ресурсоснабжающих предприятий», — сказано в релизе.
Напомним, в конце прошлого года, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о повышении тарифов на ЖКУ по всему региону. Тогда же стало известно, что из бюджета области выделено 7 млрд рублей, за счет которых планируется сдержать рост коммуналки выше утвержденного минимума.