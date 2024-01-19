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Тюменское УФАС России внепланово проверит тарифы на теплоэнергию

Тюменское УФАС России внепланово проверит тарифы на теплоэнергию

19 января 2024, 11:37
Фото: 1MI
Законность установленных в Тюменской области на 2024 год тарифов на теплоэнергию проверяет региональное управление ФАС. Об этом «Нашему городу» сообщила пресс-служба ведомства.

Внеплановая проверка проводится с 15 января на основании соответствующего поручения президента РФ.

«Антимонопольному ведомству предстоит проверить законность установления департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области тарифов на теплоснабжение на достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении регулируемых цен на 2024 год для ресурсоснабжающих предприятий», — сказано в релизе.

Напомним, в конце прошлого года, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о повышении тарифов на ЖКУ по всему региону. Тогда же стало известно, что из бюджета области выделено 7 млрд рублей, за счет которых планируется сдержать рост коммуналки выше утвержденного минимума.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост тарифов#Тариф#ФАС#Коммунальные тарифы
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