Тюменское УФАС России внепланово проверит тарифы на теплоэнергию

Напомним, в конце прошлого года, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о повышении тарифов на ЖКУ по всему региону. Тогда же стало известно, что из бюджета области выделено 7 млрд рублей, за счет которых планируется сдержать рост коммуналки выше утвержденного минимума.