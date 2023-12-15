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Власти Тюменской области сдерживают рост тарифов ЖКХ

Уйдут миллиарды: власти Тюменской области сдерживают рост тарифов ЖКХ

15 декабря 2023, 08:24
Фото: 1MI

Власти Тюменской области сдерживают рост тарифов ЖКХ

Власти региона утвердили новые тарифы ЖКХ. Плата за водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение изменится с 1 июля 2024 года.

Чтобы средний рост коммунальных платежей не превысил 9,6%, в Тюменской области выделят 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцам напомнили, что граждане, у которых плата за услуги ЖКХ и капремонт в том числе отнимает более 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию.

Для ее получения нужно обратиться в органы соцзащиты. Подать заявление можно напрямую, а также через Госуслуги или МФЦ.

Ранее «Наш город» рассказал, какие льготы положены тюменских пенсионерам. Для их получения нужно соблюсти ряд условий.

Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#ЖКХ#Бюджеты#Тарифы#Коммунальные услуги#Субсидии#Коммунальные тарифы#Любовь Селезнева
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Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
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