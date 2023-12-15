Уйдут миллиарды: власти Тюменской области сдерживают рост тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Чтобы средний рост коммунальных платежей не превысил 9,6%, в Тюменской области выделят 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Тюменцам напомнили, что граждане, у которых плата за услуги ЖКХ и капремонт в том числе отнимает более 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию.
Для ее получения нужно обратиться в органы соцзащиты. Подать заявление можно напрямую, а также через Госуслуги или МФЦ.
Ранее «Наш город» рассказал, какие льготы положены тюменских пенсионерам. Для их получения нужно соблюсти ряд условий.