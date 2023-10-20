Тюменским пенсионерам рассказали, как получить льготы в 2023 году

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Законы регулирующие льготы для пенсионеров постоянно подвергаются изменениям, поэтому отследить за всеми нововведениями бывает нелегко. Кроме того, для получения тех или иных привилегий необходимо наличие разных условий. К ним может относиться возраст пенсионера, его доход, имущество и многое другое. О том, какие виды льгот доступны пенсионерам и как их можно оформить, рассказала «Комсомольская правда».
Чаще всего, люди, получающие пенсию по той или иной причине, не имеют возможности пользоваться личным транспортом — это может быть не по средствам или же не по надобности. Власть стремится сделать жизнь этой категории граждан более комфортной.
Система налогообложения крайне строга в отношении к гражданам, однако пенсионеры могут найти с ней общий язык, если будут знать пути подхода.
От оплаты ЖКУ пенсионеры не освобождаются, однако для них имеются некоторые послабления по оплате услуг.
В эту категорию входят те привилегии, которые не попадают ни под одну другую, но все же являются достаточно важными для пенсионеров.
Некоторые льготы присваиваются пенсионерам автоматически, однако большинство из них носит заявительный характер и процедура их получения может отличаться друг от друга. В зависимости от оформляемой льготы заявление подается в профильное ведомство, после чего необходимо собрать пакет документов, состав которого также может отличаться. Далее пенсионер должен ожидать ответа от ведомства. Как правило, решение принимается в течении 10-30 дней. В случае несогласия с решением, пенсионер может написать заявление повторно, либо же подать апеллляцию.