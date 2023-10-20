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Тюменским пенсионерам рассказали, как получить льготы в 2023 году

Тюменским пенсионерам рассказали, как получить льготы в 2023 году

20 октября 2023, 01:03
Фото: 1MI
Пенсионерам Тюменской области объяснили, какие льготы им положены в текущем году и как их можно оформить.

Законы регулирующие льготы для пенсионеров постоянно подвергаются изменениям, поэтому отследить за всеми нововведениями бывает нелегко. Кроме того, для получения тех или иных привилегий необходимо наличие разных условий. К ним может относиться возраст пенсионера, его доход, имущество и многое другое. О том, какие виды льгот доступны пенсионерам и как их можно оформить, рассказала «Комсомольская правда».

Транспортные льготы

Чаще всего, люди, получающие пенсию по той или иной причине, не имеют возможности пользоваться личным транспортом — это может быть не по средствам или же не по надобности. Власть стремится сделать жизнь этой категории граждан более комфортной.

  1. Несмотря на то, что в России нет единой транспортной федеральной льготы для пенсионеров, они могут реализовываться на региональном уровне. Где-то пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а в других случаях власти могут компенсировать их расходы.
  2. Пенсионерам также доступны скидки на авиабилеты по субсидируемым направлениям внутри страны. Однако тут нужно учитывать, что такие скидки могут предоставить не все авиакомпании.

Налоговые льготы

Система налогообложения крайне строга в отношении к гражданам, однако пенсионеры могут найти с ней общий язык, если будут знать пути подхода.

  1. На государственном уровне не установлены какие-либо льготы на транспортный налог для пенсионеров. Однако такие льготы приняты в ряде регионов. Так в Архангельской области имеет место налоговый вычет на транспорт, составляющий не более 980 рублей. А в пенсионеры Санкт-Петербурга полностью освобождаются от транспортного налога при условии, что мощность автомобиля составляет не более 150 л. с., а сам автомобиль был произведен на территории России и ЕАЭС. Подробную информацию по каждому региону можно посмотреть на сайте ФНС.
  2. Налог на имущество физических лиц не предусмотрен для пенсионеров. Причем это касается не только тех граждан, которые получают пенсию по старости, но также по инвалидности, за выслугу лет и по потере кормильца. Однако налог можно платить только на один объект недвижимости каждого вида. Например, если у пенсионера имеется свой дом и квартира, он может не платить налог. Если же у него две квартиры, то налог будет снят только с одной из них.
  3. Земельный налог тоже имеет свою льготу у пенсионеров. Так, лица данной категории граждан платят лишь за 600 кв. м. земли. Если же площадь участка выше, то за остальную ее часть придется платить налог.
  4. Если пенсионер на протяжении 4 предыдущих лет работал, либо имел любой другой доход, облагаемый налогом, то при строительстве или покупке жилья он может оформить налоговый вычет за данный период времени. Данный вычет ограничен 13% суммы затрат, при этом максимальная сумма может составлять 2 млн рублей.

Коммунальные льготы

От оплаты ЖКУ пенсионеры не освобождаются, однако для них имеются некоторые послабления по оплате услуг.

  1. Гражданам старше 70 лет могут предложить 50-процентную скидку на взносы за капитальный ремонт, а пожилым людям, которым больше 80 лет, — компенсировать 100% расходов на капремонт. Однако такая мера поддержки действует только на неработающих пенсионеров, которые живут одни или с такими же пенсионерами или инвалидами.
  2. Семья, в которой проживает пенсионер, имеет право на субсидию в том случае, если на оплату коммунальных услуг уходит более 22% от общего дохода семьи. Такая субсидия назначается 6 месяцев и продлевается впоследствии, если финансовое положение семьи не изменилось. Отметим, что порог расходов на коммунальные услуги может отличаться в зависимости от региона проживания. Например, в Москве он равен 10%.
  3. В некоторых регионах страны пенсионерам представляется возможность компенсировать расходы на услуги по вывозу мусора. Размер такой выплаты колеблется между 30% и 70%, и зависит от возраста пенсионера. Также обязательным условием для получения компенсации является отсутствие трудоустройства.

Социальные льготы

В эту категорию входят те привилегии, которые не попадают ни под одну другую, но все же являются достаточно важными для пенсионеров.

  1. Пенсионеры могут уйти с работы в день подачи заявления на увольнение, так как не обязаны отрабатывать две недели. Также они имеют право на два дня оплачиваемого отгула, чтобы пройти диспансеризацию.
  2. Некоторые регионы страны дают пенсионерам возможность бесплатно поставить зубные протезы.
  3. Если размер пенсии не превышает уровень прожиточного минимума. пенсионер имеет право на получение социальной надбавки, дабы поднять свой доход до необходимого значения.
  4. Работающие пенсионеры имеют право запросить у работодателя дополнительный отпуск за свой счет длительностью в 14 дней.
  5. Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие членов семьи на иждивении, имеют право на доплату — 1/3 часть от фиксированный выплаты к страховой пенсии. Такую доплату можно оформить на 3 иждивенцев.

Оформление льгот

Некоторые льготы присваиваются пенсионерам автоматически, однако большинство из них носит заявительный характер и процедура их получения может отличаться друг от друга. В зависимости от оформляемой льготы заявление подается в профильное ведомство, после чего необходимо собрать пакет документов, состав которого также может отличаться. Далее пенсионер должен ожидать ответа от ведомства. Как правило, решение принимается в течении 10-30 дней. В случае несогласия с решением, пенсионер может написать заявление повторно, либо же подать апеллляцию.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Пенсионеры#Льготы#Налоговые льготы#Дмитрий Балобанов
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