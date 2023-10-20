Тюменским пенсионерам рассказали, как получить льготы в 2023 году

Некоторые льготы присваиваются пенсионерам автоматически, однако большинство из них носит заявительный характер и процедура их получения может отличаться друг от друга. В зависимости от оформляемой льготы заявление подается в профильное ведомство, после чего необходимо собрать пакет документов, состав которого также может отличаться. Далее пенсионер должен ожидать ответа от ведомства. Как правило, решение принимается в течении 10-30 дней. В случае несогласия с решением, пенсионер может написать заявление повторно, либо же подать апеллляцию.