Жители Ново-Комарово в Тюмени требуют компенсировать затраты на отопление

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
На такой шаг горожане решились из-за высоких тарифов на отопление, сообщает Ура.ру. Услуги по передаче тепловой энергии в Ново-Комарово предоставляет «ДСК-Энерго».
«„Дск-Энерго“ предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800 — 1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — говорится в петиции, опубликованной на change.org.
Накануне под петицией стояло уже более 830 подписей.
Издание запросило комментарий в информцентре правительства региона и «ДСК-Энерго». Ответы ожидаются.
Напомним, что в конце прошлого года, губернатор Тюменской области заявил о повышении тарифов на ЖКУ по всему региону. Тогда же стало известно, что из бюджета области выделено 7 млрд рублей, за счет которых планируется сдержать рост коммуналки выше утвержденного минимума.