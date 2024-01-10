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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Жители Ново-Комарово в Тюмени требуют компенсировать затраты на отопление

Жители Ново-Комарово в Тюмени требуют компенсировать затраты на отопление

10 января 2024, 14:55
Фото: Midjourney
Жители тюменского микрорайона Ново-Комаров создали петицию с требованием к властям — выделить субсидию для компании, которая подает в их дома теплоэнергию.

На такой шаг горожане решились из-за высоких тарифов на отопление, сообщает Ура.ру. Услуги по передаче тепловой энергии в Ново-Комарово предоставляет «ДСК-Энерго».

«„Дск-Энерго“ предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800 — 1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — говорится в петиции, опубликованной на change.org.

Накануне под петицией стояло уже более 830 подписей.

Издание запросило комментарий в информцентре правительства региона и «ДСК-Энерго». Ответы ожидаются.

Напомним, что в конце прошлого года, губернатор Тюменской области заявил о повышении тарифов на ЖКУ по всему региону. Тогда же стало известно, что из бюджета области выделено 7 млрд рублей, за счет которых планируется сдержать рост коммуналки выше утвержденного минимума.

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#Общество#Ирина Швецова#ЖКХ#Коммунальные тарифы#Петиция
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