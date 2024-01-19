Тюменца, пристававшего к девочке-подростку в Ново-Патрушево, отпустили после допроса

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на родственников девочки.
«Нам сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улицу? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — цитирует издание своего собеседника.
Мужчина был задержан, после того, как жители Ново-Патрушево пожаловались на незнакомца, преследующего прохожих девушек. Одну и них он пытался остановить, когда она не стала с ним заходить в лифт.
На следующий день, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям провести проверку по данной информации и предоставить ему доклад о ее результатах.