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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Тюменца, пристававшего к девочке-подростку в Ново-Патрушево, отпустили после допроса

Тюменца, пристававшего к девочке-подростку в Ново-Патрушево, отпустили после допроса

19 января 2024, 12:39
Фото: Midjourney
Житель Тюмени, которого недавно заметили в Ново-Патрушево за приставаниями к девушкам, в том числе к 14-летней школьнице, снова на свободе. Мужчину выпустили из местного Следкома после допроса.

Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на родственников девочки.

«Нам сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улицу? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — цитирует издание своего собеседника.

Мужчина был задержан, после того, как жители Ново-Патрушево пожаловались на незнакомца, преследующего прохожих девушек. Одну и них он пытался остановить, когда она не стала с ним заходить в лифт.

На следующий день, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям провести проверку по данной информации и предоставить ему доклад о ее результатах.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#СКР
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