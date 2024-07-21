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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Итоги недели: арест главы Драмтеатра, давка в очереди за тортом и шашлык-рекордсмен

Итоги недели: арест главы Драмтеатра, давка в очереди за тортом и шашлык-рекордсмен

21 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — арест директора Тюменского драмтеатра, признание законными листовок «рожай от русских», проблемы с общественным транспортом и давка при раздаче бесплатного торта.
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Итоги

В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева

Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина отправили под арест из-за подозрения в мошенничестве. По предварительным данным, они заместитель подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход. В итоге это привело к хищениям из бюджета 14 миллионов рублей.

«Театр продолжит работать в штатном режиме. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Кристина Тихонова занимает должность заместителя директора по художественно-творческой деятельности с 2011 года.

Фото: 1MI

Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законными

Правоохранительные органы не нашли признаков преступления в листовках, призывающих россиянок не вступать в отношения с иностранными гражданами. Ранее подобные материалы были найдены во дворах Тюмени, по данному факту было написано заявление в полицию.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что силовиками региона проводилось расследование инцидента с распространением листовок, однако оказалось, что их нельзя считать причиной для заведения уголовного дела по статье за разжигание ненависти или экстремизм.

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«Здесь нет разжигания межнациональной розни. Содержимое листовок не относится к экстремизму, как думалось ранее. Лица производителей остались неустановленными», — сообщил инсайдер.

Правозащитник Павел Руснаков, в свою очередь, отметил, что данное решение закономерно, ведь для того, чтобы материал был признан экстремистским или разжигающим ненависть, это должна подтвердить соответствующая психо-лингвистическая экспертиза.

«Само выражение не может являться экстремистским. В таких вопросах многое зависит от экспертизы», — пояснил эксперт Руснаков.

Фото: nashgorod.ru

В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре.

Вода в Туре продолжает отходить от берегов. Засушливая погода и естественный цикл реки способствуют снижению уровня воды.

Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже.

По словам гидрографа Валерия Зарубы, за последние годы существенно изменилось состояние реки. Как известно, Тура уже признана грязной рекой, так в ней много топляка, который сказывается на уровне воды. Ведь еще с 1930-х годов в районе ДОК «Красный Октябрь» сплавляли лес с саморазгружающихся барж, а не левом берегу Туры работала спичечная фабрика, куда лес также везли плотами.

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Гидролог Андрей Расаев отмечает, что ранее на уровне городского управления принимались решения о проведении работ на реке, несмотря на то, что Тура — объект федерального значения. В 2005–2008 годы в Тюмени проводили очистку берегов Туры в рамках экологической программы.

«Но эту программу не стали возобновлять. Да и уже требуется очистка русла, что требует более серьезных затрат. Причем маловодный период — отличное время для организации таких работ, однако их пока не проводят. В целом можно заметить, что за последние 10 лет отношение к ресурсу стало более потребительским», — подчеркнул Расаев.
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Специалист отметил, что сегодня расчищенные берега Туры сдаются в аренду и места в непосредственной близости застраиваются. Вместе с тем заливаются бетоном и естественные притоки реки, вследствие чего в нее и поступает меньше питания.

Ученые пока не спешат заниматься долгосрочным прогнозированием состояния тюменской Туры. Однако, если брать за основу прогноз на 2080 год, составленный климатологами, то примерно через 60 лет климат в регионе станет более жарким — средняя температура поднимется на 6-8°C. А это значит, засуха будет более явно сказываться на состоянии водоемов. Чтобы Тура не превратилась в ручей следует заранее подготовиться к такому раскладу и провести необходимые работы.

Фото: 1MI

Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?

Общественный транспорт в Тюмени в течение последних лет становится причиной бурных обсуждения и конфликтов. Горожане жалуются на срывы рейсов и переполненные салоны.

Причин сорванных рейсов немало. Среди них и поломки транспорта, которые также можно связать с длительным сроком эксплуатации, и пробки. Также срывы происходят из-за дефицита кадров — профессия водителя автобуса общественного транспорта не является привлекательной из низкой заработной платы.

Переполненные автобусы являются следствием сорванных рейсов и неграмотного планирование маршрутов. Если первая проблема требует кадровой стабильности в сфере перевозок, что проблематично организовать оперативно, то вторая нуждается лишь в профессиональном подходе.

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Горожане отмечают, что при появление новых районов, маршруты городских автобусов продлевают, при том их численность и вместительность не увеличивают. А потому к остановке, которая ранее считалась первой, автобус может прибыть уже забитым жителями нового района.

Решением проблемы, по мнению урбаниста Никиты Мельникова, может стать внедрение альтернативных видов общественного транспорта. В частности, трамваев.

Видео: nashgorod.ru

«Вечно голодный народ»: тюменцы выстроились в очередь за шашлыком-рекордсменом и бесплатным тортом

В Тюмени накануне для жителей и гостей областной столицы устроили настоящую гастрономическую битву. С утра горожан угощали двухметровым тортом из шоколадного бисквита, с кремом из вареной сгущенкой и брусничной прослойки, а вечером шашлыком из курицы.

И все бы ничего, если бы не давка в очереди. В частности, во время раздачи торта, которую организовали в холле гостиницы Vostok. Изначально тортом хотели угощать желающих на улице, однако из-за дождя, пришлось перенести раздачу в здание гостиницы. В итоге в очереди образовалась давка.

«Давка за тортом была просто сумасшедшая, но мне перепал кусочек», — сообщил один из гостей праздника.
Будет битва? В Тюмени на набережной уже начали жарить огромный шашлык
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В очереди за шашлыком, который жарили на набережной, битвы не было. Но желающих попробовать мясо, попавшее в Книгу рекордов России, были сотни.

«Когда уже власти перестанут устраивать эти раздачи халявы? Убого все это выглядит. Сделайте вы эти два кусочка по 100 рублей, деньги нуждающимся отдайте. А не вот это вот всё, когда люди в животных превращаются за кусок халявы. Стыд и позор», — посетовали горожане.

Кстати, шашлык на набережной жарили не просто так, а в преддверии 438-летия Тюмени. Мясное блюдо от тюменцев накануне даже завоевало звание самого длинного шашлыка в России и вошло в Книгу рекордов. Его длина составила 438 метров.

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