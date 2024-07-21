Итоги недели: арест главы Драмтеатра, давка в очереди за тортом и шашлык-рекордсмен

Ученые пока не спешат заниматься долгосрочным прогнозированием состояния тюменской Туры. Однако, если брать за основу прогноз на 2080 год, составленный климатологами, то примерно через 60 лет климат в регионе станет более жарким — средняя температура поднимется на 6-8°C. А это значит, засуха будет более явно сказываться на состоянии водоемов. Чтобы Тура не превратилась в ручей следует заранее подготовиться к такому раскладу и провести необходимые работы.