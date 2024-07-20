Будет битва? В Тюмени на набережной уже начали жарить огромный шашлык

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Его длина составит 438 метров, что на 172 метра превысит размеры шашлыка, приготовленного во Владивостоке в 2022 году.
По словам очевидцев, на набережной Тюмени уже собирается огромная толпа жителей города, желающих посмотреть на процесс приготовления рекордного шашлыка, а также попробовать блюдо тюменских шашлычников.
«На всю набережную стоят запах дыма и жареного мяса. Народу очень много», — сообщают тюменцы.
Горожане предполагают, что когда начнется раздача бесплатного мяса, будет давка. И сетуют, что не понимают смысла проведения данного мероприятия.
«Умом Россию не понять. Кто-то сети вяжет для мальчишек на СВО, кто-то посылки собирает. А кто-то никому ненужный километровый шашлык жарит. Шоу какое-то», — подчеркивают тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в гостинице Vostok горожане устроили давку в очереди за бесплатным тортом. Кондитерским изделием в отеле угощали желающих в честь Международного дня торта.