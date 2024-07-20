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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Тюменцы готовятся установить рекорд России по самому длинному шашлыку

Будет битва? В Тюмени на набережной уже начали жарить огромный шашлык

20 июля 2024, 11:37
Фото: nashgorod.ru

Тюменцы готовятся установить рекорд России по самому длинному шашлыку

Организаторы мероприятия намерены установить новый рекорд России по размерам мясного изделия.

Его длина составит 438 метров, что на 172 метра превысит размеры шашлыка, приготовленного во Владивостоке в 2022 году.

Видео: nashgorod.ru

По словам очевидцев, на набережной Тюмени уже собирается огромная толпа жителей города, желающих посмотреть на процесс приготовления рекордного шашлыка, а также попробовать блюдо тюменских шашлычников.

Видео: nashgorod.ru
«На всю набережную стоят запах дыма и жареного мяса. Народу очень много», — сообщают тюменцы.
Видео: nashgorod.ru

Горожане предполагают, что когда начнется раздача бесплатного мяса, будет давка. И сетуют, что не понимают смысла проведения данного мероприятия.

Видео: nashgorod.ru
«Умом Россию не понять. Кто-то сети вяжет для мальчишек на СВО, кто-то посылки собирает. А кто-то никому ненужный километровый шашлык жарит. Шоу какое-то», — подчеркивают тюменцы.
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в гостинице Vostok горожане устроили давку в очереди за бесплатным тортом. Кондитерским изделием в отеле угощали желающих в честь Международного дня торта.

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