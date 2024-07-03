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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Ученые спрогнозировали, какой будет погода в Тюмени через 60 лет.

Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?

3 июля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Ученые спрогнозировали, какой будет погода в Тюмени через 60 лет.

Ученые спрогнозировали, какой будет погода в Тюменской области через 60 лет

Эксперты в области климатологии разработали сервис, который анализирует погодные данные и климатические тенденции, на основе чего выдает прогноз на 60 лет вперед! Для нашего региона предсказание оказалось не особо приятным и даже пугающим — погода может стать испытанием для жизни.

Будущее Тюмени

Ресурс по достаточно долгосрочному прогнозу был разработан Мэттом Фицпатриком из Центра экологических наук Университета Мэриленда. В основу программы легли научные данные и исследования последних лет.

Система рисует Тюмени непростые перспективы, летом средняя температура поднимется еще на 6,7°C, а зимой вовсе на 8°C. В жаркий период погода станет суше на 4,3%, а в холодный она будет на 25% более влажной.

В целом, к 2080 году Тюменская область по климату будет схожа с нынешним Ставропольским краем, а конкретнее с селом Летняя Ставка, где снежный покров незначительный и редко лежит более 10–20 дней.

Погода в Тюмени через 60 лет.Погода в Тюмени через 60 лет.
Погода в Тюмени через 60 лет.
Фото: fitzlab.shinyapps.io

Проще говоря, глобальное потепление проявит себя во всей красе. Причем указанный сценарий достаточно оптимистичен, считает климатолог Татьяна Пригоровская.

«Учитывая развитие промышленности и рост выбросов в атмосферу, ситуация может сложиться намного хуже, еще на 2-4 градуса. Стоит пояснить, что влажная зима — тоже знак глобального потепления. А с такими изменениями у нас кардинально изменятся условия функционирования сельского хозяйства, флоры, фауны и даже жизнедеятельности человека», — объясняет эксперт.

Также она подчеркивает, что произошедшие изменения к сегодняшнему дню уже неотвратимы, в наших силах лишь замедлить темпы потепления, но вернуть климат к былому состоянию уже не получится.

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Будущее Тобольска

Еще ярче процесс глобального потепления скажется на погоде в Тобольске. Алгоритмы предсказывают рост средней температуры летом до 7,2°C, а зимой — на 8,4°C! Вместе с тем летняя засуха будет на 9 интенсивнее, а зима станет более влажной — на 19,5%.

Климат в Тобольске в 2080 году можно будет сравнить с погодой, которая установилась в Котельниково Волгоградской области. Эта территория отличается саваннами. Сейчас там царит жара в +35°C, но у такой погоде местные жители уже привыкли.

Погода в Тобольске через 60 лет.Погода в Тобольске через 60 лет.
Погода в Тобольске через 60 лет.
Фото: fitzlab.shinyapps.io

Климатолог Пригоровская говорит о том, что такие явные изменения для местных фермеров, ведь Тобольский район также славится своим сельским хозяйством. Не все культуры смогут адаптироваться к таким переменам и могут попросту перестать расти и плодоносить.

Скажется повышение температуры и на здоровье населения. Врачи говорят о том, что повышение средней температуры повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Колебания температур сказываются на давлении. Однако глобальное потепление также связывают с вероятностью повышения частотности распространения и появления новых видов ОРВИ. Не стоит исключать, что боеле теплый климат привлекательнее и для паразитов и развития разного рода инфекций», — пояснила вач-терапевт Татьяна Швецова.

А потому потепление может усилить нагрузку на блок здравоохранения.

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Будущее Ишима

Неблагоприятная обстановка ожидается и в Ишиме. Средняя температура летом может стать выше примерно на 7°C, при там на 4,4% климат станет более сухим. Зимой можно ожидать потепления на 8,3°C с повышением влажности почти на 25%. Отметим, что при таком повышении влажности даже повышенная температура воздуха зимой будет ощущаться достаточно морозно.

Интересно, что погоду будущего Ишима сравнивают с той, что сейчас установилась в китайском города Синьюань. Эта территория отличается пустынями и сухопутными зарослями.

Погода в Ишиме через 60 лет.Погода в Ишиме через 60 лет.
Погода в Ишиме через 60 лет.
Фото: fitzlab.shinyapps.io

Климатолог отмечает, что с темпами глобального потепления возникает вероятность учащения ЧП природного характера. А потому паводки, которые в этом году буквально накрыли город Ишим могут стать регулярными.

«Мы видим, что во всех городах региона отмечается достаточно серьезное и критическое изменения климата на фоне повышенного объема выбросов. Прогнозы на регионы, в которых менее развита промышленность или же производство ведется более экологично, наиболее оптимистичные. А потому стоит задуматься о том, чтобы внутри региона стараться замедлить темпы глобального потепления», — уверена Пригоровская.

К тому же города региона также пока не адаптированы к климату будущего, а учитывая, что 60 лет в градостроительном плане не такой долгий срок, то об изменениях пора задумываться уже сейчас.

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