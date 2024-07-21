Виноваты заморозки и плохой урожай: в Тюмени выросли в два раза цены на голубику

Сегодня в тюменских магазинах средняя стоимость 125-граммовой упаковки голубики варьируется от 120 до 180 рублей. Коробочка весом 150 граммов стоит от280 до 473 рублей, 500 граммов ягод продают по цене 600-650 рублей. На рынках и во фруктовых ларьках килограмм свежих ягод продают за 1200-1600 рублей. Для сравнения, в начале лета килограмм голубики на рынках стоил от 1900 до 2100 рублей.