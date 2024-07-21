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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В тюменских магазинах резко подорожала голубика

Виноваты заморозки и плохой урожай: в Тюмени выросли в два раза цены на голубику

21 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI

В тюменских магазинах резко подорожала голубика

Цены на голубику выросли в России за последний год в два раза. В Тюменской области стоимость ягод по сравнению с 2023 годом также увеличилась.

По словам профессора кафедры рекламы университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, рост цен обусловлен неурожаем голубики в Перу и Чили в этом году, основных поставщиков. Кроме того, сказались на стоимости ягод и майские заморозки — урожай голубики, выращенный внутри страны, сократился на треть, пишет РБК Тюмень.

Сегодня в тюменских магазинах средняя стоимость 125-граммовой упаковки голубики варьируется от 120 до 180 рублей. Коробочка весом 150 граммов стоит от280 до 473 рублей, 500 граммов ягод продают по цене 600-650 рублей. На рынках и во фруктовых ларьках килограмм свежих ягод продают за 1200-1600 рублей. Для сравнения, в начале лета килограмм голубики на рынках стоил от 1900 до 2100 рублей.

Везут в Россию ягоды голубики преимущественно из Беларуси, Карелии, Чили и Перу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улицах начали продавать малину. За небольшой стакан ягод торговцы просят 300 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды
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