«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом

Тюменцы посетовали, что мероприятие не было организовано — для того, чтобы избежать толкучки, достаточно было в порядке очереди впускать желающих в одни двери, а выход из здания гостиницы организовать через другие двери. Кроме того, в первую очередь тортом надо было угощать детей.