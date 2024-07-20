«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Изначально торт хотели раздавать желающим на улице, однако из-за дождя, пришлось перенести раздачу в здание гостиницы. В итоге в очереди образовалась давка.
«Давка за тортом была просто сумасшедшая, но мне перепал кусочек», — сообщил один из гостей праздника.
Тюменцы посетовали, что мероприятие не было организовано — для того, чтобы избежать толкучки, достаточно было в порядке очереди впускать желающих в одни двери, а выход из здания гостиницы организовать через другие двери. Кроме того, в первую очередь тортом надо было угощать детей.
«За кусок торта готовы затоптать друг друга. Но это „цветочки“ — сегодня еще жарить шашлык на набережной будут, вот там бойня будет», — отметили горожане.
Напомним, сегодня в 16:00 на набережной реки Туры у Конторы Пароходства состоится мероприятие по приготовлению шашлыка рекордных размеров. Готовить ароматное мясо будут сотни человек.