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«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом

«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом

20 июля 2024, 10:49
Фото: 2 ГИС
Двухметровым кондитерским изделием из шоколадного бисквита, с кремом из вареной сгущенкой и брусничной прослойки угощали сегодня горожан в холле гостиницы Vostok. Мероприятие было приурочено к Международному дню торта, который отмечают 20 июля.

Изначально торт хотели раздавать желающим на улице, однако из-за дождя, пришлось перенести раздачу в здание гостиницы. В итоге в очереди образовалась давка.

«Давка за тортом была просто сумасшедшая, но мне перепал кусочек», — сообщил один из гостей праздника.
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы посетовали, что мероприятие не было организовано — для того, чтобы избежать толкучки, достаточно было в порядке очереди впускать желающих в одни двери, а выход из здания гостиницы организовать через другие двери. Кроме того, в первую очередь тортом надо было угощать детей.

«За кусок торта готовы затоптать друг друга. Но это „цветочки“ — сегодня еще жарить шашлык на набережной будут, вот там бойня будет», — отметили горожане.
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Торты#Давка
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