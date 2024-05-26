Итоги недели: обмеление Туры, скандал в сфере здравоохранения, рост платы за парковку

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В реках региона Иртыше, Тоболе и Вагае продолжает прибывать вода. Хоть рост уровня замедлился, но угроза подтопления до сих пор сохраняется.
За последние сутки вода в Иртыше в районе Тобольска поднялась на 7 сантиметров — до отметки 746 сантиметров выше нуля поста.
В районе Увата уровень увеличился до 11,19 метра — на 7 сантиметров, в районе села Демьянское — до 919 сантиметров, на 5 сантиметров. В Вагае вода прибыла на 2 сантиметра — до 818 сантиметров выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево за сутки уровень повысился на 6 сантиметров — до 757 сантиметров выше нулевой отметки.
В настоящее время во всех муниципалитетах, попавших в зону риска, проводятся противопадковые мероприятия. В Вагайском районе под угрозой подтопления в муниципалитете находится 15 населенных пунктов и 360 домовладений, в связи с чем местное население эвакуируют, а сотрудники МЧС в круглосуточном режиме ведут работы по укреплению временных земляных насыпей. Также готовятся в приходу большой воды в Уватском и Тобольском районах.
На территориях, освободившихся от воды проводят дезинфекцию — уже обработано 326 домов и 358 земельных участков.
По последним данным, на сегодняшний день в Тюменской области остаются затопленными 510 жилых и 347 дачных домов, более 3,3 тысячи приусадебных участков, 36 участков автодорог.
Пока топит одни муниципалитеты на юге Тюменской области, река Тура вновь начала мелеть. За период с 21 по 26 мая уровень воды в реке снизился на 22 сантиметра. В настоящее время уровень воды в Туре не превышает 490 сантиметров. Средней является отметка 539 сантиметров.
К сожалению, как и прогнозировали гидрологи, паводок не остановит процесс обмеления реки. Требуются серьезные работы по оздоровлению водного объекта, в числе которых — углубление русла реки и ее очистка. Вполне вероятно, что к осени уровень воды в Туре вновь опустится до минимальных значений. Напомним, абсолютный минимум, -95 сантиметров, наблюдался 1 октября 2023 года.
Ровно неделя прошла с момента разрешения скандала с массовым увольнением врачей из областной больницы №15 в Нижней Тавде, как в сфере здравоохранения Тюменской области произошло новое ЧП. На этот раз в ОКБ №1.
Из Областной клинической больницы уволились 20 фельдшеров и медсестер. Причина — низкая заработная плата и постоянные переработки. Еще около 40 медработников готовят к отправке петицию президенту России Владимиру Путину.
По словам сотрудников ОКБ №1, все, что они хотят — адекватной оценки своей работы. На протяжении года медперсонал направлял обращения к директору департамента здравоохранения Тюменской области Наталье Логиновой с просьбой проиндексировать заработную плату, но безрезультатно. Сегодня в среднем сотрудники зарабатывают в месяц 35-50 тысяч рублей. Для сравнения в частных клиниках, зарплата медперсонала начинается от 50 тысяч рублей.
По данным источников, в настоящее время ситуацию с массовым увольнением медиков в ОКБ №1 в ручном режиме пытается урегулировать вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
В департаменте здравоохранения информацию о массовых увольнениях медиков отрицают. В ведомстве отмечают, что, так как штатное расписание в ОКБ №1 большое, то там «каждый день кто-то увольняется».
В ближайшее время в Тюмени увеличится размер платы за парковку. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.
«Ряд парковок проработаны, и в ближайшее время будет увеличена стоимость. Но наша задача не заработать, а обеспечить безопасность и улучшение оборачиваемости», — пояснил Сорокин.
Правда, на сколько именно увеличатся тарифы пока неясно. В настоящее время час нахождения на паркинге автомобилистам обходится от 25 до 45 рублей.
В Тюмени на этой неделе на ДОКе случился серьезный провал асфальта. ЧП произошло на парковке рядом со строительной площадкой компании «Меридиан» и попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что грузовик направляется к строительной площадке, но под ним проваливается асфальт, и он уходит под землю. Огромная трещина добирается до парковочных мест и под одним из легковых авто образовывается огромная дыра.
В ГК «Меридиан» сообщили, что пока причины провала асфальта на паркинге неизвестны — в настоящее время ведутся работы по выяснению причин произошедшего ЧП.
В Тюмени провалы асфальта — не редкость. Минувшей весной, в апреле, огромная дыра образовалась на парковке на улице Кремлевской, также в апреле на улице Запольной в дыру на асфальте угодил КамАЗ, яма на дороге образовалась тогда же в районе улицы Мельникайте (у гипермаркета Лента). В июне вследствие обильных осадков в городе дыры в асфальте появились на перекрестке улиц Свердлова и Комсомольской, в районе Московского тракта, в июле обвал асфальта произошел на улице Самарцева.
Массовая авария произошла на этой неделе на улице Мориса Тореза. Грузовик, который перевозил павильон «Фрукты», задел трос, из-за чего на проезжую часть упали два столба.
Один из упавших столбов пробил насквозь LADA Granta, ехавшую в сторону центра города. За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка, она не пострадала. Тюменка рассказала, что ехала на защиту диплома, и большим везением стало то, что она была в автомобиле одна -до водительского сидения столб не дотянулся.
Помимо LADA Granta, повреждения получили еще три автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.