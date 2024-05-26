Итоги недели: обмеление Туры, скандал в сфере здравоохранения, рост платы за парковку

В Тюмени провалы асфальта — не редкость. Минувшей весной, в апреле, огромная дыра образовалась на парковке на улице Кремлевской, также в апреле на улице Запольной в дыру на асфальте угодил КамАЗ, яма на дороге образовалась тогда же в районе улицы Мельникайте (у гипермаркета Лента). В июне вследствие обильных осадков в городе дыры в асфальте появились на перекрестке улиц Свердлова и Комсомольской, в районе Московского тракта, в июле обвал асфальта произошел на улице Самарцева.