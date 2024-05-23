В Вагайском районе под угрозой затопления находится 360 домов

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Глава региона отметил, что сейчас колоссальный объем воды идет по Иртышу. Власти продолжают эвакуировать население.
«В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень реки сейчас составляет 1303 см. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году», — подчеркнул Моор.
Кроме того, губернатор рассказал, что спасатели, сотрудники дорожных и коммунальных служб, муниципальные служащие, добровольцы, местные жители сделали очень много, чтобы отстоять населенные пункты. Губернатор поблагодарил всех за проделанную работу.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в Иртыше за сутки вырос на 10 сантиметров.