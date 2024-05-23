В Вагайском районе под угрозой затопления находится 360 домов

Большая вода продолжает пребывать в Вагайский район. Сейчас под угрозой подтопления в муниципалитете находится 15 населенных пунктов и 360 домовладений. Об этом во время правительственной комиссии губернатор Александр Моор доложил главе МЧС Александру Куренкову.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году