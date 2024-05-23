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В Вагайском районе под угрозой затопления находится 360 домов

В Вагайском районе под угрозой затопления находится 360 домов

23 мая 2024, 14:33
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Большая вода продолжает пребывать в Вагайский район. Сейчас под угрозой подтопления в муниципалитете находится 15 населенных пунктов и 360 домовладений. Об этом во время правительственной комиссии губернатор Александр Моор доложил главе МЧС Александру Куренкову.

Глава региона отметил, что сейчас колоссальный объем воды идет по Иртышу. Власти продолжают эвакуировать население.

«В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень реки сейчас составляет 1303 см. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году», — подчеркнул Моор.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, губернатор рассказал, что спасатели, сотрудники дорожных и коммунальных служб, муниципальные служащие, добровольцы, местные жители сделали очень много, чтобы отстоять населенные пункты. Губернатор поблагодарил всех за проделанную работу.

Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в Иртыше за сутки вырос на 10 сантиметров.

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