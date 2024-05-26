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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

После операции по гинекологии тюменка проснулась с разрывом сустава

После операции по-женски тюменка проснулась с пробитой головой

26 мая 2024, 05:20

После операции по гинекологии тюменка проснулась с разрывом сустава

Жительница Тюмени Надежда Шабарина обвинила врачей известного тюменского медцентра «М+» в халатности. Врачи уронили ее на пол после операции, вследствие чего женщина получила травмы. Теперь она добивается компенсации за ушибы.

«Вас не удержали»

63-летняя Надежда была направлена на операцию (по гинекологии) в частную клинику врачами тюменской городской поликлиники № 17 в марте прошлого года. Сама операция пошла успешно, но женщину уронили на пол после — неожиданно покатилась каталка и врачи успели перекинуть только ноги на кровать. В итоге женщина упала.

Надежда вспоминает, что почувствовала сильную боль в голове и плече, после того, как отошла от наркоза. Анестезиолог рассказал пациентке о произошедшем ЧП, сообщил, что врачи ее «не удержали». Тюменке наложили швы.

«Несколько дней меня тошнило и рвало. На МРТ подтвердилось, что у меня подвывих правого плеча с частичным разрывом связок. Тогда мне поставили капельницу, стало полегче. Неделю ждали, пока отек сойдет», — рассказала Надежда 72.RU.

Позже врачам пришлось все-таки делать операцию на ключицу. Лекарства тюменка приобретала лекарства за свой счет. Надежда отмечает, что до сих пор до конца не восстановилась после травмы — плечо болит до сих пор.

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В возбуждении дела отказали

Тюменка намерена добиться от частной клинике компенсации за причиненные травмы. Ранее были направлены запросы в УМВД, приемную президента, департамент здравоохранения, прокуратуру и Росздравнадзор. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении врачей медцентра ей отказали. В Росздравнадзоре сообщили, что проведут внутреннюю проверку в медучреждении.

Надежда отмечает, что медики «М+» ведут себя в разговоре с ней по-хамски, грубят. Говорят — радуйтесь, что вас не отправили домой с зашитой головой.

В медцентре «М+», в свою очередь, подчеркивают, что будут защищаться от недовольной пациентки, которая спустя год решила написать заявление в прокуратуру.

«Пусть ответят проверяющие органы», — сообщил главврач Юрий Тунгусов 72.RU.

В Росздравнадзоре по Тюменской области отметили, что получение травмы Шабариной вследствие падения в послеоперационном периоде является фактом и медицинской организацией «Городской больницей АО „Медицинский центр“ не отрицается.

«Отделом полиции в мае 2023 года проводилась проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано. Но пациентка может обратиться в суд — вероятность получения компенсации есть», — пояснили в Росздравнадзоре по Тюменской области.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске врачи спасли мужчину с тромбом в артерии мозга. В больницу он поступил в тяжелом состоянии — левой половиной тела он практически не мог двигать.

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