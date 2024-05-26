После операции по-женски тюменка проснулась с пробитой головой

63-летняя Надежда была направлена на операцию (по гинекологии) в частную клинику врачами тюменской городской поликлиники № 17 в марте прошлого года. Сама операция пошла успешно, но женщину уронили на пол после — неожиданно покатилась каталка и врачи успели перекинуть только ноги на кровать. В итоге женщина упала.