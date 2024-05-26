Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
В районе Увата уровень увеличился до 11,19 метра — на 7 сантиметров, в районе села Демьянское — до 919 сантиметров, на 5 сантиметров. В Вагае вода прибыла на 2 сантиметра — до 818 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе в районе Иевлево за сутки уровень повысился на 6 сантиметров — до 757 сантиметров выше нулевой отметки. В Упорово и Ялуторовске отмечается снижение уровня на 3 и 4 сантиметра — 777 сантиметров и 713 сантиметров соответственно.
В Ишиме также уровень продолжает снижаться: в Ильинке за сутки вода опустилась до 766 сантиметров (минус 3 см), в районе города Ишим — до 817 сантиметров (минус 5 см), в районе села Абатское и Викулово — до 10,59 и 10,53 метра соответственно (минус 3 и 4 см соответственно).
В тюменской Туре за последние сутки уровень понизился на 4 сантиметра и составил 490 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская Тура начала мелеть с 21 мая. Меньше чем за неделю уровень воды в реке снизился на 22 сантиметра.