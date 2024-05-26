Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти

В Ишиме также уровень продолжает снижаться: в Ильинке за сутки вода опустилась до 766 сантиметров (минус 3 см), в районе города Ишим — до 817 сантиметров (минус 5 см), в районе села Абатское и Викулово — до 10,59 и 10,53 метра соответственно (минус 3 и 4 см соответственно).